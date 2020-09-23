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万达影视集团发布40余部新作年度片单

"唐探3""寻龙诀2""折叠城市""误杀2"来了!

2020-09-23 09:29:19 来源：Mtime时光网

万达影视集团发布了2021-2022年度片单，集团旗下万达影视、新媒诚品和骋亚影视三家公司40多部重点影视作品亮相。


　　时光网讯　2020年国庆档期即将来临之时，内地影视行业龙头万达影视集团发布了2021-2022年度片单。集团旗下万达影视、新媒诚品和骋亚影视三家公司的多部重点影视作品，纷纷揭开神秘的面纱。

　　既有备受期待的《唐人街探案3》《寻龙诀2》等超级IP，又有雨果奖获奖小说《北京折叠》改编的《折叠城市》等科幻力作，也涵盖了《误杀2》、《想见你》电影版等极具潜力的类型片，同时还有《正阳门下年轻人》《谢谢你医生》《仙剑奇侠传四》《号手就位》《罗曼史》等多部精品大剧。

万达影视 专注院线强档

　　作为“精品化内容+工业化制作”的倡导者，万达影视此次的片单充满惊喜，其中以《唐人街探案3》《寻龙诀2》等超级IP的延续最为瞩目。

　　伴随着华语电影市场的成熟，“类型片”将成为未来票房产出的重要来源。万达影视的这份片单，同样印证了这个趋势，包含科幻、悬疑、青春、爱情等强类型影片。由陈思诚导演打造的《外太空的莫扎特》、郭帆监制的《宇宙探索编辑部》，根据雨果奖小说《北京折叠》改编的《折叠城市》，会极大满足科幻迷的需求。

　　包括《误杀2》在内，《吞海》《三大队》《谜案》等多部探案悬疑作品，也会延续大银幕烧脑热。同时，《快把我2哥带走》（暂定名）、现象级电视剧《想见你》的电影版、高分网剧改编的《我才不要和你做朋友呢》等青春爱情题材，既可以延续前作热度，也会满足年轻观众的需求。

　　除此之外，航空航天题材《神舟》和讲述抗美援朝的《上甘岭之四十三天》，把主旋律电影与跨越时代传承的精神紧密关联，同样令业内外眼前一亮。

新媒诚品 打造精品剧集

　　作为万达旗下的剧集厂牌，新媒诚品此次推出的作品紧扣热点脉搏，涵盖了时代、家庭、职场三大主流题材。“正阳门下”系列第三部《正阳门下年轻人》把关注放在当下年轻人的青春奋斗史，展现他们朝气蓬勃的精神。

　　面向主流家庭观众，《亲爱的爸妈》、《亲爱的孩子们》《全职爸爸》三部作品合力，带来中国家庭酸甜苦辣的生活画卷。由杨幂、白宇主演的《谢谢你医生》聚焦医疗关怀，由佟丽娅、佟大为主演的《爱的厘米》则是讲述女机长与男医生的都市婚恋。

　　继《暮白首》和《琉璃》等作的成功后，新媒诚品未来两年还将推出更多古装仙侠题材大作。最为受关注的莫过于“仙侠”开山力作的新篇《仙剑奇侠传四》，和其作者管平潮的另一部人气小说改编的《燃魂传》。此外，还有《少年四方志》《梦醒长安》《沉香如屑》等多部改编作品，带领观众魂穿小说，感受江湖上动人的爱恨情仇。 

　　同时，工业化和精品化不仅在电影层面，诸如《号手就位》《空战》和《女兵列阵》一系列的超级剧集，都是献礼建党100周年的重点项目。

骋亚影视 开创网生精品

　　如今，网络剧集和网络电影愈发受到关注，拍摄精品内容和丰富多元类型，无疑会成为行业大趋势。对此，万达影视集团旗下的骋亚影视着力于网生内容与剧集的制作，力图通过产出丰富优质的内容，满足观众多方位的需求。
 
　　骋亚影视将在精品剧集领域发力，集结优质内容和重量主创，目前已有《罗曼史》《乘风踏浪》等重磅剧集在筹备中。其中，《罗曼史》改编自夏衍话剧《上海屋檐下》，讲述了国民时期，不同阶层不同人物的不同命运走向，该剧由拍摄过《大明风华》的张挺执导，汇聚了姚晨、范伟等实力派演员。
 
　　此外，骋亚还会着力开发优质网络电影，将出品包括《空降排》《保安日记》《大力出奇迹》在内的一系列影片，希望用丰沛的情感带给观众多类型化的惊喜。

　　万达在复工后的第一个国庆档前夕推出了2021-2022片单，40余部新作横跨院线电影、剧集网剧、网生作品三大领域，这毫无疑问会给业内外释放强烈的信号，同时也传递出更多积极的信息。作为体验型业态，观众的需求永远不会改变，当疫情影响逐渐散去，行业终将恢复往日繁荣。



   编辑：迪通拿

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 万达影视 唐探3 寻龙诀2 折叠城市 误杀2
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