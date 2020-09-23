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成龙"急先锋"回归动作喜剧发新预告!

从天打到地 大场面大制作硬核"全球旅行"

2020-09-23 10:13:58 来源：Mtime时光网

成龙新作《急先锋》今日开启预售，片方发布了“热血重燃”预告片。
　　时光网讯　由唐季礼执导，成龙领衔主演的超级动作大片《急先锋》将于9月30日上映，影片预售于今日火爆开启，同时片方发布“热血重燃”预告，带观众通过银幕横扫海陆空，跟着大哥一起打遍全球。

　　从预告中已可感受国庆档唯一动作大片的刺激与硬核：迪拜黄金车竞速、非洲急流勇进、与急先锋小队中东并肩作战感受刺激枪战，并在这个特殊的2020年为大家送上“全球奢华自由行”大礼包，给佳节氛围提前添一把热火！


电影《急先锋》艾伦 饰 张凯旋

一张电影票开启全球“奢华自由行”  
大场面大制作硬核过国庆 

　　《急先锋》用大场面、大制作向观众展示出硬核动作电影的风范：全球取景、跑车航母、拳拳到肉、创意多多、紧张刺激！招牌成龙电影跃然眼前，此次从预告中可一窥影片部分精彩，更让观众身临其境一睹为快，和急先锋小队成员在迪拜街头飚黄金车、非洲急流瀑布游艇营救、中东巷尾“真人CS”刺激枪战，更有“急先锋全球奢华自由行”大礼包送给观众。


电影《急先锋》成龙 饰 唐焕庭

　　2020年《急先锋》也要让观众在大银幕上看到全球真实取景的动作大片，弥补很多人国庆节无法出游的遗憾，用一张电影票搞定全球奢华自由行。影片在全球五个国家实地取景，从伦敦、非洲到中东、迪拜，向观众展示了全球各地不同的风土人情。

　　同时成龙带着杨洋、艾伦等急先锋小队成员一展拼搏魅力，亲自上阵辗转海陆空给观众最真实的体验。杨洋艾伦等年轻演员均表示“大哥给了我们很大的鼓励和指导”。演员的精彩演绎，加上《急先锋》宏大的制作、充满想象力的场面设计、极致爽利的动作，将为观众的国庆带来一场畅爽视觉盛宴！


电影《急先锋》母其弥雅 饰 弥雅

《急先锋》冲锋向前！
老少皆宜重回新年合家欢

　　作为唐季礼与成龙默契合作的第九部作品，两人对《急先锋》倾注了十年心血，希望给全世界的观众展现出中国动作电影的魅力。而值此不平凡的时期影片所有主创都希望能给观众补上一份“新年礼物”，从影片中收获轻松和快乐。

　　成龙大哥表示，“关乎无辜人的生命，急先锋责无旁贷”不仅是台词，更是“急先锋精神”的真实体现，并真情告白：“感谢一直奋斗在一线的急先锋！”而唐季礼导演感慨：“希望《急先锋》能够在特殊的2020年给大家鼓舞和力量，继续冲锋向前！”


电影《急先锋》徐若晗 饰 Fareeda

　　影片定档后观众一片期待呼声，此前预告展现出片中实打实的动作戏、酣畅刺激的枪战、飙车场面，恰到好处的幽默，均令观众赞不绝口。有观众评论：“过年没看上成龙，国庆要补上重新过年了！”

　　经典成龙风格打中有笑，注入杨洋、艾伦等新鲜血液帅气养眼；打造动作电影全新高度，世界风光真实呈现。身临其境打遍全球，豪车航母飞行器逐一体验，恰到好处的幽默让人紧张中又不乏放松，可以让全家老少都能体验到独一无二的快乐。


电影《急先锋》杨洋 饰 雷震宇

　　影片《急先锋》由唐季礼执导，领衔主演成龙、杨洋、艾伦、徐若晗、母其弥雅，主演楼学贤，特别演出朱正廷、杨建平、王延龙、王驹等。


电影《急先锋》朱正廷 饰 神雕

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 急先锋 成龙 预告片
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导演：唐季礼

主演：成龙 杨洋

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