在海雾中面对人性考验，与深海巨蛛生死搏斗。

时光网讯 由钱人豪执导，王阳明、柯佳嬿、郑人硕、连凯、李李仁、李康生、九孔等主演的动作灾难冒险电影《怒海狂蛛》发布定档海报，宣布电影将于10月3日16:00正式登陆爱奇艺视频全网独播。





王阳明、柯佳嬿搭档影帝李康生、FIRST青年电影展最佳男演员郑人硕、金钟奖最佳男配角李李仁，上演险象环生、惊险刺激的怒海求生记。众人各怀目的，不仅要在迷失海雾中面对人性的罪恶考验，还将面临来自深海的变异巨蛛，展开一场力量悬殊的生死搏斗。





《怒海狂蛛》通过一只远洋渔船脱轨航行的恐怖经历，讲述人类不断用文明摧毁自然，而受到自然反扑的故事。定档海报中，王阳明在暴风雨中独登船顶，与来自深海中的巨型变异蜘蛛展开互搏，在巨型蜘蛛锋利庞大的爪牙之下，势单力薄的一人一船仿佛随时将要倾覆。





而在层层黑暗之中，王阳明手中的一抹火光又仿佛暗示尚有一线生机。在正片中，来自深海的恐怖巨兽将呈现在观众眼前，大大小小的变异巨蛛从海底而来，行动异常迅速，力量强大，在这艘迷失于海雾之中的渔船上如遇无人之境，杀人于顷刻之间，被攻击的人类似乎也有感染变异的危险……惊涛骇浪之中，众人命悬一线。





作为一部海上惊悚灾难电影，《怒海狂蛛》用细致入微的巨型蜘蛛、神秘未知的深海迷雾场景等触动观众神经。令人汗毛倒立、犹如置身其中的逼真实体特技道具由擅长科技感与未来感的《流浪地球》团队打造，为《怒海狂蛛》的绝佳视觉效果立下保证。暴雨、海难场景惊心动魄，变异巨蛛任意残害人类、感染僵尸惊悚近身横行的场面突破想象。





《怒海狂蛛》由演员王阳明饰演男主角阿杰，今年因电视剧《想见你》爆红的演员柯佳嬿饰演女主角小菁。曾获得第11届FIRST青年电影展最佳男演员、第20届台北电影节最佳男配角的实力演员郑人硕饰演曾与王阳明出生入死的兄弟阿泰，两人有着复杂反转的情感纠葛。曾获得金钟奖最佳男配角的知名演员李李仁也在电影中有着浓墨重彩的精彩表现。此外，影帝李康生的加盟也为电影增添一大看点，堪称颜值与演技并重的超豪华阵容。型男集结，激情迸发，让电影在惊悚冒险的氛围之外也散发出超强荷尔蒙。





此次定档也曝光了一组人物剧照，在定格的光影中众人各有神采，王阳明饰演的男主角阿杰为海上救难队的一员、柯佳嬿饰演的神秘少女小菁意外登船、郑人硕饰演的隐忍船员阿泰、李李仁饰演的副船长阿丁、九孔饰演的轮机长老孔。从他们的神态中都不难看出在这艘船上的挑战绝不止恐怖的变异蜘蛛。李李仁与柯佳嬿之间扑朔迷离、错综微妙的角色关系也得以窥见一角。

编辑：怀旧党