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麦兆辉执导《检察风云》杀青曝海报

黄景瑜白百何王千源领衔全明星阵容曝光

2020-09-23 12:19:26 来源：Mtime时光网

主旋律商业片“麦氏”新突破。



　　时光网讯 电影《检察风云》近日（9月19日）在福建平潭正式杀青，该片作为国内近年来首部以中国检察官视角拍摄的罪案庭审题材的院线电影，力图展现中国司法的严谨公正，与检察官坚守正义的精神。

 发布首张概念海报 庄严肃穆质感十足



　　电影《检察风云》杀青同时发布首张概念海报，海报上公诉人身着俊朗笔挺的检察官制服站在庭前，胸前佩戴的检徽庄严而醒目，将检察官维护社会公平正义的神圣职责凝聚其中。检察官背后，是坐在旁听席上的人民群众，法庭氛围在砖红色墙面映衬下更显庄严肃穆。

 全明星阵容首次亮相 黄景瑜王千源最强搭档



　　电影《检察风云》黄景瑜白百何王丽坤领衔主演，王千源、包贝尔特别出演，苏可张衣、梁颂晴、于佩尧主演，冯绍峰特别主演。

　　此次放出现场杀青图，片场秩序井然，剧组工作有条不紊，拍摄结束后现场温馨热闹，大家依依不舍。白百何手捧鲜花状态极佳，戏中造型很是飒爽。黄景瑜、王千源片场演绎最佳拍档，两人称本次合作十分愉快，戏里戏外都很有默契。

 最高检联手金像班底 打造顶级主旋律商业片

　　电影《检察风云》由最高人民检察院影视中心和香港金像奖获奖制作团队携手组成幕后班底，为影片质量保驾护航。影片聚集了最高人民检察院影视中心创作顾问赵鹏担任编剧，全金像奖团队导演麦兆辉、监制田启文、造型指导文念中等顶尖影人。



　　剧组为追求影片质感，搭建了1:1高度还原的法庭实景，法庭重场戏由一线检察官全程把关，力求严谨真实地呈现出法庭庄重的氛围，展现新时期检察官勇敢正直的法律人形象。



　　导演表示“这次最高人民检察院影视中心能够选择由我来指导这个题材的影片，有机会接触到这种平常不太能了解的检察机关运作体系，对我而言是十分荣幸的，这与我以往所了解的香港的司法体系、司法机关有很多不一样。”

　　据悉，《检察风云》杀青后即将进入后期制作阶段，希望尽快与观众见面，一展新时代检察官风采。



   编辑：飒飒

关键词： 检察风云 麦兆辉 杀青
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