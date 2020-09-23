主旋律商业片“麦氏”新突破。













发布首张概念海报 庄严肃穆质感十足















全明星阵容首次亮相 黄景瑜王千源最强搭档















此次放出现场杀青图，片场秩序井然，剧组工作有条不紊，拍摄结束后现场温馨热闹，大家依依不舍。白百何手捧鲜花状态极佳，戏中造型很是飒爽。黄景瑜、王千源片场演绎最佳拍档，两人称本次合作十分愉快，戏里戏外都很有默契。





最高检联手金像班底 打造顶级主旋律商业片















剧组为追求影片质感，搭建了1:1高度还原的法庭实景，法庭重场戏由一线检察官全程把关，力求严谨真实地呈现出法庭庄重的氛围，展现新时期检察官勇敢正直的法律人形象。











导演表示“这次最高人民检察院影视中心能够选择由我来指导这个题材的影片，有机会接触到这种平常不太能了解的检察机关运作体系，对我而言是十分荣幸的，这与我以往所了解的香港的司法体系、司法机关有很多不一样。”













