把“爷青回”打在公屏上。



《越狱》第五季





时光网讯 《越狱》还要拍第六季？！





男主角“林肯”[多米尼克·珀塞尔]近日在instagram上宣布，让他赖以成名的曾经“神剧”《越狱》，要准备拍第六季了。





“传言1号：我老了。对，我50岁了……传言2号：我秃了。错，我满头都是头发，只是大家让我剃光了而已。传言3号：《越狱》第六季会不会发生？是的。传言4号：我喜不喜欢人类？不喜欢，人太多的时候非常不喜欢。”











多米尼克公开表示想要拍第六季已经很久了，今年早些时候还跟粉丝交流过，“我能说的就是，我们都一致同意，如果故事值得的话，会拍的。疫情当下，灾难漫天，我对于拍《越狱》第六季有着钢铁般的决心。我非常乐观，我们一定可以战胜新冠肺炎，我也相信在这样的情况下，Netflix这样的平台是一定急需内容的。”





不过2019年时，福斯娱乐（福斯旗下负责电视制作的公司，属于没被迪士尼收购走的那部分）的CEO曾表示，尽管有很多关于《越狱》第六季的谣言，目前没有本剧的回归计划，“目前我们没有打算要让《越狱》或者其它剧集回归，不过如果剧集创作者们有足够好的故事，我们是可以倾听的。我们对于那些剧集非常骄傲，也很幸运它们属于我们旗下。”





《越狱》曾在2017年回归过一次，第五季当时得到的评价不怎么样。但怎么说呢，这个系列，你只要敢拍下去，总有粉丝可以追到天荒地老。