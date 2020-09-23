毫无疑问，2020年的新冠疫情改变了电影产业。即使最终能恢复常态，也会是“新常态”。在大本看来，“新常态”就是：以后电影院大概率只能看到大投资电影，像漫威、星战这样的大IP。
事实上，在疫情来之前业界就有类似的担心，去年马丁·斯科塞斯的漫威电影不是Cinema、是主题公园film的言论就曾表达过担忧。如今新冠疫情加速了中小制作在影院的窘境。
大本说：“像《城中大盗》《逃离德黑兰》这样的电影，以后只有上流媒体的命了。你每年在电影院可能只会看到20到25部大片上映，都是大IP，不管这些大片是迪士尼拍的《阿拉丁》《星球大战》
还是《复仇者联盟》
。”
《逃离德黑兰》投资4450万美元，全球票房2.32亿美元，获得了奥斯卡最佳影片。《城中大盗》投资3700万美元，全球票房1.54亿美元，让杰瑞米·雷纳
提名奥斯卡最佳男配角。
他还说：“我觉得对剧情片和中小制作来讲，比如《城中大盗》发行会越来越难。要么就是超级巨片大范围在影院发行，要么就是小制作在几个影院象征性上映，主要通过流媒体或者VOD点播回收成本。这种现象好还是不好，你可以得出自己的结论。”
“没人知道以后影院放映业会变成啥样，现在人们已经开始越来越习惯在家看。《回归之路》
通过VOD得到了一些收益，能在家看，让这部片得到更多受众。我想没多少人会愿意花钱出门看一部悲伤的电影，一部讲述酒鬼失去了孩子挣扎地活着的电影。人们开始适应流媒体，开始适应在家看片了，疫情加快了这个过程。”