这个世界，或许再也回不去了。

大本《回归之路》剧照









毫无疑问，2020年的新冠疫情改变了电影产业。即使最终能恢复常态，也会是“新常态”。在大本看来，“新常态”就是：以后电影院大概率只能看到大投资电影，像漫威、星战这样的大IP。





事实上，在疫情来之前业界就有类似的担心，去年马丁·斯科塞斯的漫威电影不是Cinema、是主题公园film的言论就曾表达过担忧。如今新冠疫情加速了中小制作在影院的窘境。

《逃离德黑兰》剧照









大本在《城中大盗》片场





他还说：“我觉得对剧情片和中小制作来讲，比如《城中大盗》发行会越来越难。要么就是超级巨片大范围在影院发行，要么就是小制作在几个影院象征性上映，主要通过流媒体或者VOD点播回收成本。这种现象好还是不好，你可以得出自己的结论。”



