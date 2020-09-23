给出《花木兰》付费用户数量的数据公司创始人在推特上澄清说，影片的美国地区流媒体收入并不是此前报道的2.6亿美元，而是在大概6-9千万美元之间。







时光网讯 此前雅虎财经曾报道称，当时开启“购买”选项12天的《花木兰》，吸引了9百万流媒体平台Disney+的美国地区用户付费观看，影片售价是29.9美元（还必须是订阅用户），这相当于为迪士尼带来了2.61亿美元收入。





这么看来，美国观众的观影热情没有受到影响，把在大银幕上花的钱转移到了小荧幕上，迪士尼这一次“上线”的操作看上去是赌对了？







时光网上周也对于雅虎财经的这一数据进行了报道





然而《大西洋》月刊质疑了这一报告结果，称《花木兰》并没有在12天内赚2.61亿美元。《大西洋》称，雅虎财经错误解读了来自数据研究公司“7Park Data”的《花木兰》观众数量。





该数据研究公司的联合创始人Brian Lichtenberger在推特上澄清说，《花木兰》在Disney+美国地区的收益大概是在6千万-9千万之间——就算加上5700万美元的海外票房（其中中国内地占3800万美元 / 2.58亿人民币），以及海外其它地区的Disney+收入（未公布），距离回本还有很长的路。与直观的票房数据不同的是，有关流媒体的这些数据都不是迪士尼官方发布。











Brian发的几条推特中有一张图，展示了Disney+（美国地区，下同）第三季度，观看影片的用户数占总订阅用户数的比例。其中排名前三名的分别是《汉密尔顿》（44.13%）、《冰雪奇缘2》（11.94%）与《花木兰》（10.32%），并特意提示说，观看《汉密尔顿》的订阅用户占比，是《花木兰》的4倍，这与“汉密尔顿”、“花木兰”这两个词条在Google上的搜索趋势是相对应的。











根据Disney+平台的订阅总用户数，10.32%的观看影片用户数占比，以及30美元的订阅价格，Brian给出了《花木兰》在美国地区的流媒体收益：2千万用户对应6200万美元，2500万用户对应7700万美元，以及3千万用户对应9300万美元。（平台订阅总用户数有上下浮动）





在《大西洋》这篇文章的最后，作者表示，美国的疫情状况想要完全恢复正常，要等到2021年年底了，而美国电影院的恢复要花更久时间。在此期间，美国影迷们是最惨的，他们假如想看电影，要么选择顶住尚未恢复的疫情去电影院，要么选择在家花高昂价格看网大。