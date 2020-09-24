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时光早报：《黑寡妇》等好莱坞大片改档

《正义联盟》即将补拍 《重庆森林2020》立项

2020-09-24 08:53:41 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.迪士尼多部大片改档



      迪士尼宣布旗下漫威电影宇宙和20世纪影业多部影片改档，其中《黑寡妇》推迟到明年5月7日，至此漫威电影宇宙彻底告别2020年。《永恒族》《尚气》《尼罗河上的惨案》《西区故事》等均推迟，《王牌特工：源起》则小幅提前。

      由于美国新冠疫情迟迟未控制住，导致今年11月目前只剩《007：无暇赴死》《疯狂原始人2》等好莱坞大片还在留守。

02.《X特遣队2》将推出前传剧集



      詹姆斯·古恩宣布《X特遣队2》将推出前传剧集，赵喜娜（约翰·塞纳）饰演的和平使者会是主人公。

      据悉，该剧集定位为动作喜剧，计划上线HBO Max。 詹姆斯·古恩将担任编剧并执导其中的数集。

03.《正义联盟》导剪版即将补拍



     扎克·施耐德推进中的 《正义联盟》导剪版计划于今年十月进行补拍。主演本·阿弗莱克、盖尔·加朵、亨利·卡维尔、雷·费舍尔将参与补拍。



01.《重庆森林2020》立项



      据备案立项公示，电影《重庆森林2020》将拍摄制作，编剧为王家卫，故事舞台设置在近未来的重庆。

      官方故事梗概：90s香港，失恋警察223偶遇金发女杀手，一夜共渡短暂温暖二人。也经历失恋的警察663，生活渐被一位闯入的“梦中人”改变。2036年重庆，少年小千和阿May不甘被基因配对牵手，执意找寻自己的“命运”。 ​​​​

02.黄渤监制罪案片《风平浪静》定档



      李霄峰执导，黄渤监制的犯罪题材电影《风平浪静》宣布定档11月6日。

      《风平浪静》由章宇、宋佳、王砚辉、李鸿其、邓恩熙、周政杰等主演，讲述成绩优异的保送生宋浩在错手杀人后，仓皇出逃，人生被彻底改变。在十五年后回到家乡的宋浩，与老同学潘晓霜重逢，杀人案的真相也逐渐浮出水面的故事。

   编辑：羊羊

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关键词： 时光早报 黑寡妇 正义联盟 重庆森林2020
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主演：乔尔·金纳曼

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导演：扎克·施奈德

主演：本·阿弗莱克

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