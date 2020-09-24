早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.迪士尼多部大片改档















由于美国新冠疫情迟迟未控制住，导致今年11月目前只剩《007：无暇赴死》《疯狂原始人2》等好莱坞大片还在留守。





02.《X特遣队2》将推出前传剧集















据悉，该剧集定位为动作喜剧，计划上线HBO Max。 詹姆斯·古恩将担任编剧并执导其中的数集。





03.《正义联盟》导剪版即将补拍





















01.《重庆森林2020》立项











据备案立项公示，电影《重庆森林2020》将拍摄制作，编剧为王家卫，故事舞台设置在近未来的重庆。

官方故事梗概：90s香港，失恋警察223偶遇金发女杀手，一夜共渡短暂温暖二人。也经历失恋的警察663，生活渐被一位闯入的“梦中人”改变。2036年重庆，少年小千和阿May不甘被基因配对牵手，执意找寻自己的“命运”。 ​​​​





02.黄渤监制罪案片《风平浪静》定档









