过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.迪士尼多部大片改档
由于美国新冠疫情迟迟未控制住，导致今年11月目前只剩《007：无暇赴死》《疯狂原始人2》等好莱坞大片还在留守。
02.《X特遣队2》将推出前传剧集
据悉，该剧集定位为动作喜剧，计划上线HBO Max。 詹姆斯·古恩将担任编剧并执导其中的数集。
03.《正义联盟》导剪版即将补拍
扎克·施耐德推进中的 《正义联盟》
导剪版计划于今年十月进行补拍。主演本·阿弗莱克、盖尔·加朵、亨利·卡维尔、雷·费舍尔将参与补拍。
01.《重庆森林2020》立项
据备案立项公示，电影《重庆森林2020》将拍摄制作，编剧为王家卫，故事舞台设置在近未来的重庆。
官方故事梗概：90s香港，失恋警察223偶遇金发女杀手，一夜共渡短暂温暖二人。也经历失恋的警察663，生活渐被一位闯入的“梦中人”改变。2036年重庆，少年小千和阿May不甘被基因配对牵手，执意找寻自己的“命运”。
02.黄渤监制罪案片《风平浪静》定档
李霄峰执导，黄渤监制的犯罪题材电影《风平浪静》
宣布定档11月6日。
《风平浪静》由章宇、宋佳、王砚辉、李鸿其、邓恩熙、周政杰等主演，讲述成绩优异的保送生宋浩在错手杀人后，仓皇出逃，人生被彻底改变。在十五年后回到家乡的宋浩，与老同学潘晓霜重逢，杀人案的真相也逐渐浮出水面的故事。