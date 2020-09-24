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"急先锋"朱正廷全副武装"上天"作战

化身武器专家 帅气"神雕"展开空中阻击战

2020-09-24 09:37:18 来源：Mtime时光网

《急先锋》今日发布了朱正廷特辑，小队成员“神雕”配合队友展开阻击战。
　　时光网讯　   国庆唯一超级动作大片《急先锋》将于9月30日上映，目前预售火热进行中！影片由唐季礼执导，成龙大哥携杨洋、艾伦等人组成急先锋小队，辗转全球守护华人安全，上天入地打遍全球。今片方发布朱正廷特辑，片中朱正廷饰演急先锋小队成员“神雕”，是全队武器专家，使用高科技飞行器飞在空中，与队友配合展开空中阻击战！

　　“首次触电”便是与唐季礼、成龙大哥合作，朱正廷用极高标准要求自己，在电影中向观众展示了年轻人的拼劲与耐性。影片上映在即，朱正廷一番寄语也展现出年轻人的思考与责任感：“努力创作优质的作品，是和观众情感连接的唯一方式。希望《急先锋》能够给大家带来鼓舞和力量，用电影让所有人打起精神，冲锋向前！”


朱正廷一个空翻征服导演，急先锋“后浪”寄语平凡英雄

朱正廷化身武器专家  
帅气“神雕”展开空中阻击战

　　电影《急先锋》正在火热预售，片中朱正廷饰演急先锋小队武器专家，掌握全球最领先技术。影片中他最帅气的一幕，便是身穿高科技装备飞在空中，配合队友展开阻击战。

　　但这份“飞上天”的帅气不是轻易得来的。拍摄这场戏时，正值最热的夏天，身穿厚重的作战服，在烈日下长时间酷晒，这酸爽的体验令朱正廷印象深刻：“真的非常重，不仅要承受自己的体重，还要承受一个非常重的飞行器。”其中艰辛可见一斑。此次《急先锋》满血回归，国庆佳节上映，朱正廷也表示：“等了好久终于等到今天，希望到时和大家一起在影院里开开心心、痛痛快快地度过快乐的时光。”


朱正廷化身武器专家，帅气“神雕”展开空中阻击战

朱正廷一个空翻征服导演  
急先锋“后浪”寄语平凡英雄

　　首次拍摄动作电影，便是和华语动作片“急先锋”唐季礼导演、成龙大哥合作，朱正廷感恩之余也受益匪浅。回忆初次与唐季礼导演见面的场景，朱正廷表示自己现场给导演展示了一套空翻的动作，唐导被利落干脆的身手瞬间征服，选定了这位充满惊喜的年轻演员。

　　影片上映在即，对于电影行业的复苏与发展，朱正廷也展现出作为年轻人的思考与责任感：“努力创作优质的作品，是和观众情感连接的唯一方式。在任何环境下，我们都要做好自己本身的工作。”影片中有一句台词“关乎无辜人的生命，急先锋责无旁贷”。

　　现实中急先锋们也在用自己的实际行动去实现这份诺言，每一个人都在平凡的岗位上做着不平凡的贡献。这份“急先锋”精神在每一个人身上体现着。朱正廷作为急先锋的年轻队员、“后浪”代表寄语：“希望《急先锋》能够给大家带来鼓舞和力量，用电影让所有人打起精神，冲锋向前！”

　　影片《急先锋》由唐季礼执导，领衔主演成龙、杨洋、艾伦、徐若晗、母其弥雅，主演楼学贤，特别演出朱正廷、杨建平、王延龙、王驹等。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 急先锋 朱正廷
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