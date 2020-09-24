回溯新一代女排“重返”2016奥运巅峰，还原“中巴大战”经典一役。









新时代预告 朱婷、徐云丽、张常宁、魏秋月（姚迪饰）、林莉、刘晓彤、颜妮、惠若琪、丁霞、袁心玥、龚翔宇，一位位中国女子排球队员步伐矫健重归战场，揭开新一代女排崛起之路……2016年里约奥运会的“中巴大战”上，中国女排背负着对阵巴西女排8年18连败的巨大压力，在先失一局的情况下绝处逢生，爆冷战胜卫冕冠军东道主巴西队。此后女排姑娘士气大振，接连战胜荷兰、塞尔维亚等强劲对手，最终站上里约奥运会最高领奖台。这也是时隔12年，中国女排再夺奥运金牌。





中国女排是一种情结，承载着几代人的记忆与希冀。犹记得郎平上任前曾坚持：“我是老女排最后一个在一线的了，应该为中国女排传承一点东西，留下一点东西。”电影《夺冠》也将郎平教练（巩俐饰）对排球的坚守与热爱展现得淋漓尽致：重新成为中国女排主帅后，郎平逐渐建立起“大国家队”制度，广泛延揽年轻球员，并注重科学训练与国际化理念，为中国女排注入新活力。2016年，郎平挂帅出征奥运，对于中国女排所面临的重重挑战，她奇兵布阵、逆风翻盘，助新一代女排再续荣耀。时代更迭，女排精神历久弥新。预告里，青年郎平（白浪饰）和朱婷大力扣杀“隔空交替”，再次让人深刻体会到几代女排人的传承与女排精神的延续。正如朱婷所说，“女排精神一直都在，我们要做的就是把老女排留下来的精神好好保留，用更好的东西去填充中国女排，让中国女排变得更好，让女排精神更加充实。”

编辑：羊羊