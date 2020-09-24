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"小11""大超"破次元壁组福尔摩斯兄妹

"福尔摩斯小姐:失踪的侯爵"上线西瓜视频

2020-09-24 11:54:08 来源：Mtime时光网

《福尔摩斯小姐：失踪的侯爵》正式上线西瓜视频，今日片方发布了新预告。
　　时光网讯　由传奇影业出品，艾美奖、英国电影和电视艺术学院奖、金球奖得主哈利·布拉德比尔(《伦敦生活》、《杀死伊芙》)执导，英国电影和电视艺术学院奖、托尼奖得主杰克·索恩(《哈利·波特与被诅咒的孩子》，《热气球飞行家》)参与编剧，米莉·博比·布朗（代表作：《哥斯拉2:怪兽之王》、《怪奇物语》）领衔主演的悬疑冒险电影《福尔摩斯小姐：失踪的侯爵》正式上线。


福尔摩斯小姐和妈妈在一起

　　影片北美口碑权威网站“烂番茄”新鲜度91%，“小11”（米莉·博比·布朗）与“大超”（亨利卡维尔）破次元壁组成了“福尔摩斯”兄妹！

福尔摩斯妹妹“小11”领衔全明星阵容
演绎崭新福尔摩斯家族

　　电影《福尔摩斯小姐：失踪的侯爵》改编自作家南茜·斯普林格曾获得埃德加·爱伦·坡奖提名的系列小说《伊诺拉·福尔摩斯》，讲述了夏洛克·福尔摩斯的妹妹伊诺拉发现母亲无故失踪后，她踏上了寻母之路，一路上展现出胜于哥哥的超凡智慧，揭露了一场围绕着神秘的年轻侯爵展开的危险阴谋，并逐渐成长为一名能够独当一面的超级侦探。


福尔摩斯小姐破案

　　相信米莉·博比·布朗此次将会呈现继《怪奇物语》系列、《哥斯拉2：怪兽之王》后又一精彩演出，带领观众感受不一样的“福尔摩斯”妹妹。

　　除福尔摩斯妹妹非凡吸睛能力，瞩目的福尔摩斯家族两位哥哥也极其抢眼，被观众亲切称为“大超”的英国演员亨利·卡维尔（代表作：《碟中谍6：全面瓦解》、《超人：钢铁之躯 》、《巫师》），饰演二哥神探夏洛克·福尔摩斯；


福尔摩斯小姐探寻真相

　　大哥麦考夫·福尔摩斯则是另一位英伦帅哥演员山姆·克拉弗林（代表作：《饥饿游戏》系列电影、《遇见你之前》）饰演。此外，曾两度获得奥斯卡奖提名的海伦娜·伯翰·卡特、《哈利·波特》系列演员菲奥娜·肖、阿代尔·阿塔、弗朗西斯·德·拉·图瓦等戏骨也出演助阵，全明星演技阵容引观众感慨“2020年度必看！”

　　《福尔摩斯小姐：失踪的候爵》在北美口碑全面好评，权威电影媒体“烂番茄”表现亮眼，电影新鲜度已攀升到91%。三家TOP级媒体均给予好评，并称“米莉生动的表演值得关注”。而国许多影迷表示：“福尔摩斯妹妹有勇有谋，小11的演技有目共睹！”


深情对视

传奇影业探索革新 
不断输出口碑佳作 为电影行业助力

　　作为已风靡全球百余年的大IP，“小11”米莉·博比·布朗饰演的妹妹伊诺拉，让福尔摩斯家族焕发年轻风采，引发了全球观众热议。电影《福尔摩斯小姐：失踪的侯爵》展现聪明伶俐、足智多谋的伊诺拉在母亲失踪后，独自闯荡大城市伦敦，虽危机四伏，但她无所畏惧，处处展现了超脱于时代的独立自主、坚强果敢的新女性形象。


伊诺拉&伊迪斯对峙

　　伊诺拉·福尔摩斯通过自身的力量和觉醒、在亲情中获得动力、在爱情中共同成长，最终成为最好的自己。不仅如此，影片让最强壮的夏洛克·福尔摩斯与最古灵精怪的妹妹伊诺拉·福尔摩斯相遇，奇妙化学反应成为史上最强推理组合。

　　除此之外，西装、领结、高檐礼帽，蓬裙、城堡、蒸汽火车……熟悉的维多利亚时代英伦范儿来了，观众喜闻乐见的英伦推理，加上生动充满未知的冒险之旅，让传统推理更具创新形态！


伊诺拉郊野骑车

　　传奇影业为《福尔摩斯小姐：失踪的侯爵》集结了全明星幕后制作团队。传奇影业的玛丽·帕伦特、艾利克斯·加西亚以及主演米莉·博比·布朗和PCMA管理制作公司的佩奇·布朗共同担任制片人。执行制片人由传奇影业的约书亚·格罗德、迈克尔·德雷尔与哈利·布拉德比尔担任。

　　更有曾获英国电影和电视艺术学院奖提名的摄影师吉尔斯·纳特金斯(《赴汤蹈火》、《柯莱特》)，曾获奥斯卡奖提名的美术指导迈克尔·卡琳(《公爵夫人》、《柯莱特》)，剪辑师亚当·博斯曼（网飞版《王冠》），以及曾获三届奥斯卡奖提名的服装设计师索莱塔·博伊尔（《维多利亚与阿卜杜勒》、《跑调天后》、《女王》）共同打造。


伊诺拉与侯爵在一起

　　悬疑冒险电影《福尔摩斯小姐：失踪的侯爵》由传奇影业出品，正在西瓜视频热映中。


伊诺拉与妈妈摔跤


福尔摩斯小姐

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 小11 大超 福尔摩斯小姐 预告片
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-1.0

导演：哈利·布拉德比尔

主演：米莉·博比·布朗

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