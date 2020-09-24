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"明天你是否依然爱我"定档12月24日

Angelababy&李鸿其 打卡圣诞限定浪漫

2020-09-24 15:44:14 来源：Mtime时光网

李鸿其与Angelababy共同主演的浪漫爱情电影《明天你是否依然爱我》，今日发布了定档预告与定档海报。
　　时光网讯　“遇见你，我才发现，我可能并不缺少冒险的勇气，只是缺少一个冒险的理由。”今日，由杨颖（Angelababy）、李鸿其领衔主演的浪漫爱情电影《明天你是否依然爱我》发布定档预告和定档海报，正式官宣将于2020年12月24日上映。看极光、坐雪橇、跳冰湖、和圣诞老人一起吃烧烤，最重要的是，和你在一起。这一天的每一刻，都充满了只属于我们的爱的仪式感。

　　电影《明天你是否依然爱我》讲述了毫无存在感的IT男费力（李鸿其饰）与光彩夺目的女神赵希曼（杨颖饰），在芬兰的雪原上，在绮丽的极光下，两个不可能在一起的人，开启了一场浪漫的异国之旅，经历了一段被限定时间的恋爱。人世间所有相遇，都有被遗忘的轨迹，但每一个点滴瞬间都值得被铭记。

看极光跳冰湖！
Angelababy李鸿其芬兰还原爱情满格仪式感

电影《明天你是否依然爱我》定档海报_副本

　　“我想和她在一起，哪怕只有一天。”在电影《明天你是否依然爱我》今日发布的定档预告中，被身边人当做“工具人”的费力虔诚地向极光许愿，希望能和暗恋的女孩赵希曼共度一天。或许是极光许愿成了真，把这场暗恋变成了美丽的遇见，两个原本不可能在一起的人在景色如梦的北欧芬兰度过了完美一天。缤纷飘雪中，一起看极光、坐雪橇、跳冰湖、和圣诞老人吃烧烤……

　　和爱的人在一起做的每一件小事，都使这一天变得与众不同，让这段闪闪发光的记忆充满了爱的仪式感。但对赵希曼来说，她会忘了今天......今天过后，这场北欧之旅是否只是费力自己的记忆？赵希曼能否想起这段甜蜜的回忆？两人又会走向怎样的结局？这一切都只能等到影片上映才能揭晓。

　　此次曝光的定档海报更是展现了甜蜜的爱情气质，海报定格Angelababy和李鸿其满眼笑意站在大雪中合影的甜蜜瞬间，Angelababy将手偷偷放在李鸿其头上搞怪，两人爱的小动作让人一眼感受到爱情的浪漫和心动。从两人的笑靥足见，和喜欢的人在一起每天都是圣诞节。无论明天你是否依然爱我，只要今天在一起就要好好相爱，哪怕只有一天。

2020圣诞节限定礼物！
《明天你是否依然爱我》营造独家浪漫

　　雪地、极光、圣诞老人村，还有漫天大雪中的夕阳和牵着手的你，这是这个圣诞节最好的礼物。电影《明天你是否依然爱我》远赴芬兰拍摄，主演Angelababy和李鸿其不仅打卡了芬兰的圣诞老人村，还亲眼见到了极光。极光象征着幸运的开始，看到极光的人将会一生平安幸福，就连Angelababy第一次看到极光在夜空中翩翩起舞、唯美梦幻，也难掩激动心情开心到尖叫。

　　影片的定档唤起了众多网友对极光的向往和执念，甚至把看极光列为人生目标之一，纷纷表示“有生之年一定要去看一次极光”！

　　在2020圣诞节这个浪漫的档期上映，《明天你是否依然爱我》更像是一份特别的圣诞礼物。对此，导演周楠也诚意满满地表示，影片讲述的故事就是“爱情本应该有的样子”，他希望把爱情最纯真的模样作为圣诞限定礼物送给天下有情人。2020年圣诞节，最不能错过的独家浪漫是去电影院，看雪地、极光、圣诞老人村和你！这不单单是一场圣诞约会，更是用心给爱人的限定礼物。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 明天你是否依然爱我 Angelababy 李鸿其 预告片
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明天你是否依然爱我

明天你是否依然爱我 (2020)

0.0

导演：周楠

主演：杨颖 李鸿其

在线播放

杨颖

杨颖

Angelababy

职业：演员

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李鸿其

李鸿其

Hong-Chi Lee

职业：演员

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