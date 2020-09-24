《金刚川》今日定档10月25日，由张译、吴京、李九霄、魏晨领衔主演，邓超特别出演。

时光网讯 近日，由管虎、郭帆、路阳共同执导电影《金刚川》，正式官宣定档10月25日，在抗美援朝出国作战70周年纪念日之际，以热血光影向中国人民志愿军致敬。电影同时发布“金刚天团”版人物海报，首度曝光演员阵容。张译、吴京、李九霄、魏晨领衔主演，邓超特别出演，共铸历史中动人群像。





此番“金刚天团”集结，高燃气势令人期待倍增。电影《金刚川》讲述了抗美援朝战争中一段鲜为人知的往事，此次曝光的人物海报庄重肃穆，旧照片光影呈现众主演坚毅神情，画面中“中国人民志愿军”标牌以厚重历史感，缅怀曾经的英雄战士。









电影《金刚川》“金刚天团”人物海报 邓超





《金刚川》定档10月25日

“金刚天团”高燃集结





由管虎、郭帆、路阳联合执导的电影《金刚川》，日前官宣定档10月25日，亦是在中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年纪念日之际，于光影中缅怀英雄。影片同时发布“金刚天团”版人物海报，期待已久的演员阵容正式曝光，堪称华语战争类型片“顶流”配备：张译以其悲悯气质、坚毅形象和扎实演技，爆发出真实动人的情感力量，成为观众难忘的银幕记忆；







电影《金刚川》“金刚天团”人物海报 李九霄





吴京塑造了众多经典军人形象，忠于国家、英勇无畏的热血气概和牺牲精神，深深烙印在观众心中；颇具个性特色的李九霄，表演鲜活自然、有血有肉；魏晨凭借硬朗外形和极具血性的演绎，收获观众好感与认可；在丰富影片类型中，呈现多面形象的邓超，时隔数年再度参与战争类型片，表演积淀值得期待。





影片不仅汇聚战争片“资深戏骨”，也有近年表现亮眼的优秀青年演员，他们将为故事带来更为多元的人性视角。而“金刚天团”集结，也是众主创令人欣喜的再度合作。张译、吴京再度合体，此前两人走心文戏触动无数观众，也让人看到不一样的吴京。







电影《金刚川》“金刚天团”人物海报 魏晨





此番二度搭档，势要在历史战场之上延续生死情谊，展现惺惺相惜的英雄风骨。《金刚川》演员阵容曝光后，影迷纷纷回顾众演员过往作品中的经典形象，在不同时空的动人交汇中，期待“金刚天团”高燃团魂的凝聚集结。





回望“抗美援朝”时代风骨

《金刚川》致敬英雄志愿军





用光影铭刻历史、用演绎致敬英雄，正是电影《金刚川》的意义和价值所在。此次“金刚天团”人物海报中，色调复古庄重，各主演身着军装，神情坚毅无畏，传递出志愿军战士的英勇精神，也透露着时代中个体的风骨气节。







电影《金刚川》“金刚天团”人物海报 吴京





壮烈之行没有退路，“中国人民志愿军”标牌，历史感厚重，唤醒曾经的家国记忆，以满腔热血气势致敬保家卫国的英雄志愿军。《金刚川》正将展现丰富群像画卷，刻画战时闪光的历史故事。





时隔70年，立足当下和平年代，回望中国人民志愿军跨过鸭绿江奔赴朝鲜前线的往事。在“抗美援朝保家卫国”的艰苦作战中，正是他们不畏强敌、不怕牺牲的英勇斗争，为新中国的和平与发展奠定了坚实的历史基础。







电影《金刚川》“金刚天团”人物海报 张译





志愿军战士以热血铺陈奋斗底色，树立起中国军人精神不倒的旗帜，更为中国人民积累了宝贵的精神财富。在管虎、郭帆、路阳三位硬核导演的共同执导下，众主演如何还原一场跨越历史的战争亲历，呈现怎样的时代气节与热血故事，期待《金刚川》10月25日全国公映。







电影《金刚川》概念海报

编辑：甄甏甏