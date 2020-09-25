时光网特稿 北野武
自导自演作品《菊次郎的夏天》
今日终于登上中国内地大银幕。虽然北野武的名气一直很大，但他的作品在内地公映，这还是第一次。
《菊次郎的夏天》
本质上是一部公路片，讲述一个从小和外婆相依为命的小男孩，偶然从家中翻出母亲的住址，决定前往找寻。他遇到了一个可怜他的女人，强迫游手好闲的丈夫菊次郎护送他一同前往，旅程中发生了一系列的故事。
所以，片命中的“菊次郎“其实不是小男孩，而是北野武饰演的角色。
北野武现实中的父亲，就叫菊次郎。他在片中饰演自己的父亲。
去年，好莱坞的希亚·拉博夫
也演了一部半自传电影《宝贝男孩》
，他在片中饰演自己的父亲，他的父亲也是一名酗酒成性、蛮横霸道的人。
也许这种换位，才能带来真正的理解；敢于饰演自己的父亲，才意味着真正的谅解。
北野武与父亲菊次郎
现实中北野武的父亲菊次郎是一个怎样的人？
只会比电影中更差劲，不会比电影中更强了。
北野武在自己所写的随笔《菊次郎与佐纪》中对父亲做了全面的回忆。他是一名没有文化的油漆匠，唯一会写的汉字是自己的名字“菊次郎”三个字。酷爱喝酒，晚上喝到烂醉回家会打骂母亲。
父亲不喝酒的时候，是个胆小怯懦的人。
有一次，冬天大家聚在一起烤火，父亲也想加入，于是兴冲冲回家跟母亲要了一摞地瓜，再赶回去，悄悄扔进火堆。焦急地等待后，父亲在火堆中却翻找不到地瓜，站起来一看却发现一位农夫正吃着他的地瓜。
父亲一声不吭地走了。回了家才气得直跺脚，大骂吃他地瓜的农夫。
父亲还是一个总是把事情搞砸的人。
一次，父亲被无暇脱身的母亲被逼去参加北野武的家长会。当老师问“知道这道题答案的人请举手”的时候，父亲立马迫不及待怒吼，让北野武举手，还对坐在旁边的家长妈妈大吼“你瞪什么瞪”。
最终结果是，父亲被请出了教室，留下教室里坐立不安的北野武，母亲隔天带着礼物对老师不停道歉。
不止家中的老幺北野武
，家中每个人都受到过父亲的“祸害”。
北野武与两个哥哥以及母亲
从毛茸茸开始被姐姐养大的小鸡，被父亲炖了吃。大哥的婚礼上，父亲忽然发酒疯，骂新娘丑，骂丈人“一副了不起的样子”，差点让大哥结不成婚。
父亲还很愚蠢，常常出洋相，比如喝了酒后掉进水沟沟，钓鱼因为喝多了跌进水池。他喜欢花钱买没用的新奇玩意儿到处炫耀，曾经买了一个可以盖章的戒指，整天等着邮差上门按印章，饭馆结账时也会突然让老板拿收据来盖章。
用现在流行的话来说，菊次郎是彻彻底底完完全全的“渣男”。
然而他是否一无是处呢？北野武在通篇的吐槽中，也夹带着温情。
北野武与母亲，网上难以找到北野武与父亲的照片
譬如父亲在工作方面能吃苦，也从来不会在女人的事情上犯错，周围认识他的人、以及北野武自己，看到关于菊次郎出轨的传闻，都坚决不相信。
比如北野武的记忆中，没有太多二人交流的场景，但总能轻易想起他咧嘴一笑的瞬间。帮忙刷油漆、接他回家时，父亲高兴的样子印在了北野武的脑海里。
比如整天骂父亲是“混蛋”“蠢货”，教育孩子“永远不要成为和你们父亲一样的人”的母亲，却从来没有想过要离开，也心甘情愿为他生下四个孩子。二人之间还是有外人无法理解的感情吧？北野武这么猜想。
《菊次郎的夏天》
中菊次郎也有一个温柔善良的妻子，心甘情愿地跟他在一起。如果你此前对此很困惑，或许能从北野武自己母亲身上找到答案。