北野武曾说，《菊次郎的夏天》这部电影，“是我对父亲的原谅和自我救赎”。















所以，片命中的“菊次郎“其实不是小男孩，而是北野武饰演的角色。





北野武现实中的父亲，就叫菊次郎。他在片中饰演自己的父亲。



















也许这种换位，才能带来真正的理解；敢于饰演自己的父亲，才意味着真正的谅解。

北野武与父亲菊次郎

现实中北野武的父亲菊次郎是一个怎样的人？





只会比电影中更差劲，不会比电影中更强了。











北野武在自己所写的随笔《菊次郎与佐纪》中对父亲做了全面的回忆。他是一名没有文化的油漆匠，唯一会写的汉字是自己的名字“菊次郎”三个字。酷爱喝酒，晚上喝到烂醉回家会打骂母亲。





父亲不喝酒的时候，是个胆小怯懦的人。





有一次，冬天大家聚在一起烤火，父亲也想加入，于是兴冲冲回家跟母亲要了一摞地瓜，再赶回去，悄悄扔进火堆。焦急地等待后，父亲在火堆中却翻找不到地瓜，站起来一看却发现一位农夫正吃着他的地瓜。





父亲一声不吭地走了。回了家才气得直跺脚，大骂吃他地瓜的农夫。





父亲还是一个总是把事情搞砸的人。





一次，父亲被无暇脱身的母亲被逼去参加北野武的家长会。当老师问“知道这道题答案的人请举手”的时候，父亲立马迫不及待怒吼，让北野武举手，还对坐在旁边的家长妈妈大吼“你瞪什么瞪”。





最终结果是，父亲被请出了教室，留下教室里坐立不安的北野武，母亲隔天带着礼物对老师不停道歉。











北野武与两个哥哥以及母亲





从毛茸茸开始被姐姐养大的小鸡，被父亲炖了吃。大哥的婚礼上，父亲忽然发酒疯，骂新娘丑，骂丈人“一副了不起的样子”，差点让大哥结不成婚。





父亲还很愚蠢，常常出洋相，比如喝了酒后掉进水沟沟，钓鱼因为喝多了跌进水池。他喜欢花钱买没用的新奇玩意儿到处炫耀，曾经买了一个可以盖章的戒指，整天等着邮差上门按印章，饭馆结账时也会突然让老板拿收据来盖章。





用现在流行的话来说，菊次郎是彻彻底底完完全全的“渣男”。





然而他是否一无是处呢？北野武在通篇的吐槽中，也夹带着温情。







北野武与母亲，网上难以找到北野武与父亲的照片





譬如父亲在工作方面能吃苦，也从来不会在女人的事情上犯错，周围认识他的人、以及北野武自己，看到关于菊次郎出轨的传闻，都坚决不相信。





比如北野武的记忆中，没有太多二人交流的场景，但总能轻易想起他咧嘴一笑的瞬间。帮忙刷油漆、接他回家时，父亲高兴的样子印在了北野武的脑海里。





比如整天骂父亲是“混蛋”“蠢货”，教育孩子“永远不要成为和你们父亲一样的人”的母亲，却从来没有想过要离开，也心甘情愿为他生下四个孩子。二人之间还是有外人无法理解的感情吧？北野武这么猜想。









