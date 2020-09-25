沉寂15年的“父子杀人案”抽丝剥茧般推出水面。

时光网讯 由李霄峰执导、黄渤监制、顿河担任制片人，章宇、宋佳、王砚辉领衔主演，李鸿其特别出演，邓恩熙、周政杰主演，陈瑾、张建亚、叶青友情出演的电影《风平浪静》宣布定档11月6日全国公映。









该片日前发布了定档海报及预告，全员演绎了一桩“父子杀人”命案背后两代人的命运波澜。该片因对现实的挖掘，在今年的上海国际电影节展映后引起热议。





预告中，将沉寂15年的“父子杀人案”抽丝剥茧般推出水面。爱恨交织的人物关系，错综复杂的角色命运，让故事以个人“精神磨灭”为主线展开。









预告以快节奏的形式，将数个震人心魄的镜头变幻在观众眼前。大特写镜头下，章宇的眼神噙满沉痛与挣扎，一句“我快撑不住了”，将隐藏了15年的秘密和压抑一点点引爆，也演尽了一个善良的人内心的挣扎。





宋佳一举一动带着浪一般的肆意洒脱，与章宇的激烈情感碰撞如干柴烈火喷薄而出；王砚辉的竖耳朵和脸部抖动细节深刻，塑造出冷漠与温情混杂的父亲形象，一句“咱爷俩是拴在一根绳子上的蚂蚱”不由让人联想这对父子关系背后的矛盾与纠葛。而李鸿其在预告里上一秒还高喊“兄弟”，下一秒就与章宇势同水火，预示着二人之间也将有非常戏剧化的冲突，令人甚是期待。









整支预告，对于光影的变换以及环境的渲染都极具层次，与角色彼此熨帖。在红蓝交替的灯光、阴沉潮湿的背景、看似平静的海面等配合下精准映出角色内心的困境。





伴随定档消息发布的海报也十分吸睛。海报里章宇眼中的戏剧表现极具张力，虽饱含泪水，隐忍的表情暗示着他与尘封往事始终如影随行，人生艰难抉择难断，但在无限的挣扎的眼神中又带有着勇敢坚定的感觉。手中的匕首映出他与父亲（王砚辉 饰）微妙的关系，父爱既是强权也是逃不开的港湾，一如当下典型的中国式父子关系。陈年旧案，父子相对，虽然艰难，但总要面对，愿每个善良的人都有颗勇敢的心，不缺少直面自己，直面命运的勇气。









电影以主人公宋浩高考保送名额被顶替为背景，命运的波澜将他卷入一桩血案，人生自此失控。而此番敢于直议现实的犯罪电影，既挖掘现实、又高于现实，将现实主义的命题投射到影像中的大胆选择。





电影《风平浪静》是“HB+U”黄渤新导演计划的作品之一，由他发起的新导演助力计划旨在通过为优秀青年导演提供优质的平台和资源，不拘泥于合作形式，致力于选拔独具创作潜质的新导演作品，身体力行地为打造观众所喜爱的作品提供支持与辅助。