早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.《正义联盟》导剪版追加7000万美元预算











据外媒报道，扎克·施耐德推动的《正义联盟》导演剪辑版在重新制作过程中，已经追加了7000万美元的预算，其中包括补拍和后期制作的费用。





《正义联盟》导演剪辑版未来将上线HBO Max，总长为4个小时，分4集播出。





02.《黑袍纠察队》衍生剧开发中















衍生剧的故事舞台设定在美国唯一一所专门为年轻超级英雄开设的大学，由沃特国际(Vought International)运营。该剧确定也为R级，并且风格被形容为“半是校园剧，半是饥饿游戏”！ ​​​​





03.《女王的开局》曝中字预告









战期间，失去双亲的西洋棋天才贝丝·哈蒙，一边与镇静剂和酒瘾作斗争，一边努力成为全球顶尖棋手的故事。本剧将于10月23日上线Netflix。





《金刚狼3》联合编剧斯科特·弗兰克执导并参与编剧，玛丽埃尔·海勒（《少女日记》）、托马斯·布罗迪-桑斯特、比尔·坎普、哈利·米尔林（《哈利·波特》）、斯科特·摩西尔等人参演。





04.《毒液》男星新片《金属之声》曝预告









一个摇滚乐队的鼓手（里兹·阿迈德）突然发现自己失聪，他的乐队搭档露（奥利维亚·库克）和他都很懊恼，但又不得不面对这残酷的现实。影片去年在多伦多电影节首映，作为导演处女作获得媒体好评。









01.三浦春马《天外者》定档











三浦春马生前主演的最后一部电影《天外者》发布海报，并定档12月11日在日本上映。





影片以幕末到明治初期为背景，讲述了日本政治家、企业家领袖五代友厚的半生故事。三浦春马饰演五代友厚，三浦翔平饰演坂本龙马，西川贵教饰演三菱财阀的奠基者岩崎弥太郎，森永悠希饰演首任日本内阁总理大臣伊藤博文。





该片由田中光敏(《海难1890》)执导，大河剧《天地人》的编剧小松江里子执笔剧本，森川葵、莲佛美沙子、生濑胜久、筒井真理子共同出演。











01.迪士尼致敬“黑豹”











迪士尼致敬离世不久的“黑豹”饰演者查德维克·博斯曼，在迪士尼乐园门口为其制作艺术画。该画作由画师Nikkolas Smith创作。