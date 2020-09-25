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女排电影《夺冠》曝终极预告&公映海报

“中国人为什么这么在意一场排球比赛的输赢？”

2020-09-25 10:37:09 来源：Mtime时光网

《夺冠》（原名《中国女排》）首次展露三代女排战奋斗征程的完整脉络。
      时光网讯 9月25日，电影《夺冠》（原名《中国女排》）正式全国公映。影片发布终极预告与公映海报。

      电影《夺冠》由陈可辛执导，张冀编剧，巩俐黄渤、吴刚、彭昱畅、白浪、中国女子排球队领衔主演，李现、刘敏涛特别出演。

终极预告

      “中国人，为什么这么在意一场排球比赛的输赢？”电影《夺冠》（原名《中国女排》）首次展露三代女排战奋斗征程的完整脉络——1981年，经济与科技发展的巨大浪潮奔涌而至，彼时祖国百废待兴，国人急需振奋士气。就在此时，中国女排横空出世，以七战全胜的姿态斩获中国三大球首个世界冠军。他们坚毅拼搏，比肩作战，成就了世界女排史上首个五连冠的佳绩，女排姑娘们成为了全民的模范与骄傲，更成为中国在80年代腾飞的象征。预告中，只见男女老少欢欣游行，锣鼓喧天，中国女排用胜利向全世界证明：“中国人，行的！”

      中国女排的风雨征程与新中国改革开放同龄，外国人对我们了如指掌？“继续练！”训练条件艰苦？“继续练！”濒临自我极限？“继续练！”40年，中国女排正是凭借顽强拼搏、永不放弃的女排精神搏出了10个世界冠军，编剧张冀感叹：“中国女排一路都在创造奇迹，书写中国人的传奇，女排精神的核心正是中国蓬勃40年的密码。”女排精神代代流传，并被时间赋予更多意义。80年代叱咤球场的“铁榔头”郎平，2016年在万众瞩目下挂帅出征，带领新一代女排逆转战胜卫冕世界冠军巴西队，夺回了暌违12年之久的奥运金牌！

   编辑：羊羊

关键词： 夺冠
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