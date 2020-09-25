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第二届蓝星球科幻电影周正式启动

中国首个全球性电影节 刘慈欣任名誉主席

2020-09-25 10:44:47 来源：Mtime时光网

第二届蓝星球科幻电影周全面启动影片和创投项目的征集。
　　时光网讯 自即日起，第二届蓝星球科幻电影周全面启动影片和创投项目的征集。

　　蓝星球科幻电影周是中国第一个全球性科幻电影节，首届盛会于2019年11月举行。刘慈欣作为评委会名誉主席，金牌监制王红卫、世界科幻机甲大师河森正治、好莱坞著名制片人史蒂芬·哈梅尔和科幻作家何夕等国际国内著名科幻电影人、科幻作家、科学家汇聚南京牛首山，为中国科幻电影打开了国际和跨界的视野。





　　在刚刚结束的第77届威尼斯国际电影节上，蓝星球科幻电影周组委会推选的6部中国科幻影片进行了展映交流，为这一全球历史最悠久的电影节带来中国科幻电影的独特视角和魅力，引发广泛关注。这6部影片都是从首届蓝星球科幻电影周参展影片中精选出来的。

　　第二届蓝星球科幻电影周将于2020年12月1日-6日在南京牛首山举办。在全球疫情背景下，电影周今年的主题是“共情”——

　　“作为一个科幻电影节，我们理应积极观照时代、回应现实，所以我们把今年的主题定为‘共情’，在全球危机的背景下，人类更需要跨越隔阂进行对话。”蓝星球组委会说。

　　第二届蓝星球科幻电影周的内容征集主要包括两部分，一是科幻、奇幻以及超现实类影片的征集，征集对象包括长片、短片，同时涵盖科幻装置艺术短片、幻想类游戏视频、科技概念视频等；二是电影创投项目征集，包括科幻、奇幻、悬疑烧脑等高概念、超现实色彩电影项目。

　　征集截止日期：2020年11月10日

　　第二届蓝星球科幻电影周征集通知及报名表链接：
http://www.xinhuanet.com/science/download/zhongwenzhengji.docx

　　据悉，第二届蓝星球科幻电影周将在首届的基础上全面升级。除新增贵州毕节织金洞、山西太原天龙山两个飞行基地外，11月初，蓝星球1号卫星携带首届电影周获奖影片、国内外评委嘉宾的信息和观点、中国科幻第一IP《三体》有声小说一起发射升空，向外层空间传递人类以科幻探索未知的梦想。这将是全世界第一个把空间延展到太空的电影节。

　　随后，科幻嘉年华、蓝星球48小时科幻电影极限赛、科幻电影展映交流、科幻电影与人类命运年度论坛等系列活动将陆续推出，并结合科幻主题互动体验、科幻装置艺术等多元文化活动，拓宽科幻与电影的边界。

   编辑：SaSa

关键词： 蓝星球 科幻 南京 电影节 电影周
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