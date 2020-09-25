第二届蓝星球科幻电影周全面启动影片和创投项目的征集。

时光网讯 自即日起，第二届蓝星球科幻电影周全面启动影片和创投项目的征集。



















在刚刚结束的第77届威尼斯国际电影节上，蓝星球科幻电影周组委会推选的6部中国科幻影片进行了展映交流，为这一全球历史最悠久的电影节带来中国科幻电影的独特视角和魅力，引发广泛关注。这6部影片都是从首届蓝星球科幻电影周参展影片中精选出来的。





第二届蓝星球科幻电影周将于2020年12月1日-6日在南京牛首山举办。在全球疫情背景下，电影周今年的主题是“共情”——





“作为一个科幻电影节，我们理应积极观照时代、回应现实，所以我们把今年的主题定为‘共情’，在全球危机的背景下，人类更需要跨越隔阂进行对话。”蓝星球组委会说。





第二届蓝星球科幻电影周的内容征集主要包括两部分，一是科幻、奇幻以及超现实类影片的征集，征集对象包括长片、短片，同时涵盖科幻装置艺术短片、幻想类游戏视频、科技概念视频等；二是电影创投项目征集，包括科幻、奇幻、悬疑烧脑等高概念、超现实色彩电影项目。





征集截止日期：2020年11月10日





第二届蓝星球科幻电影周征集通知及报名表链接：

http://www.xinhuanet.com/science/download/zhongwenzhengji.docx









随后，科幻嘉年华、蓝星球48小时科幻电影极限赛、科幻电影展映交流、科幻电影与人类命运年度论坛等系列活动将陆续推出，并结合科幻主题互动体验、科幻装置艺术等多元文化活动，拓宽科幻与电影的边界。