郑钧在歌曲改编创作时，将对父亲的回忆和浓浓乡愁写进歌里，抒发对养育自己的那片高天厚土的怀念与感恩。





《我和我的家乡》之《回乡之路》由邓超和俞白眉联袂执导，镜头对准中国陕北，借由“沙地苹果”经销商乔树林（邓超 饰）偶遇同校大师姐闫飞燕（闫妮 饰），共同踏上回乡之旅的动人故事，向所有用坚守染绿荒漠的治沙英雄致敬。





导演俞白眉在谈及此次拍摄感受时表示，对陕北的变化感到非常震惊：“跟小时候的印象完全不一样，‘我家住黄土高坡，大风从坡上刮过’，但现在黄土高坡是没有黄土的，很不可思议。”





谈到这次与郑钧的合作契机，导演俞白眉透露和郑钧都是西安人，而在目睹了歌曲诞生的过程之后更是听得泪流满面。原来郑钧的父亲是中国最早一批投身三北防沙林事业的人员之一，在极其艰苦的工作条件下从事勘探地形、沙漠育种等工作。郑钧在歌曲改编创作时，将对父亲的回忆和浓浓乡愁写进歌里，抒发对养育自己的那片高天厚土的怀念与感恩。郑钧也在采访中动情表示：“家乡就是父亲的样子，是最踏实的一个地方，回乡之路就是回到内心本初、最美好的一个地方。”





电影《我和我的家乡》由导演宁浩、徐峥、陈思诚、闫非&彭大魔、邓超&俞白眉分别执导五个故事，张艺谋担任总监制、宁浩担任总导演、张一白担任总策划，影片将在10月1日全国上映。