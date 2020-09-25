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郑钧献唱《我和我的家乡》邓超单元

《父的三北》MV曝光 “家乡就是父亲的样子”

2020-09-25 15:47:52 来源：Mtime时光网

郑钧在歌曲改编创作时，将对父亲的回忆和浓浓乡愁写进歌里，抒发对养育自己的那片高天厚土的怀念与感恩。
      时光网讯 9月25日，电影《我和我的家乡》发布由郑钧献唱的推广曲《父的三北》MV，歌曲改编自广为流传的陕北民歌《赶牲灵》。这是郑钧第一次用家乡话陕西方言写歌，以低沉磁性的嗓音唱出对父亲和家乡最深沉的眷念，并深情感言：“家乡就是父亲的样子”。

      《我和我的家乡》之《回乡之路》由邓超和俞白眉联袂执导，镜头对准中国陕北，借由“沙地苹果”经销商乔树林（邓超 饰）偶遇同校大师姐闫飞燕（闫妮 饰），共同踏上回乡之旅的动人故事，向所有用坚守染绿荒漠的治沙英雄致敬。

      导演俞白眉在谈及此次拍摄感受时表示，对陕北的变化感到非常震惊：“跟小时候的印象完全不一样，‘我家住黄土高坡，大风从坡上刮过’，但现在黄土高坡是没有黄土的，很不可思议。”

      谈到这次与郑钧的合作契机，导演俞白眉透露和郑钧都是西安人，而在目睹了歌曲诞生的过程之后更是听得泪流满面。原来郑钧的父亲是中国最早一批投身三北防沙林事业的人员之一，在极其艰苦的工作条件下从事勘探地形、沙漠育种等工作。郑钧在歌曲改编创作时，将对父亲的回忆和浓浓乡愁写进歌里，抒发对养育自己的那片高天厚土的怀念与感恩。郑钧也在采访中动情表示：“家乡就是父亲的样子，是最踏实的一个地方，回乡之路就是回到内心本初、最美好的一个地方。”

      电影《我和我的家乡》由导演宁浩、徐峥、陈思诚、闫非&彭大魔、邓超&俞白眉分别执导五个故事，张艺谋担任总监制、宁浩担任总导演、张一白担任总策划，影片将在10月1日全国上映。

   编辑：羊羊

关键词： 我和我的家乡
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我和我的家乡

我和我的家乡 (2020)

0.0

导演：宁浩

主演：葛优 黄渤

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郑钧

郑钧

Jun Zheng

职业：演员 | 制作人 | 编剧

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