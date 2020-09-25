乔治·克鲁尼的这部科幻片和地球目前面临的情况有些类似。











今日《名利场》杂志曝光了该片首批剧照和工作照，影片讲述克鲁尼扮演的科学家阻止宇航员返回已被毁灭的地球的故事，将于今年12月上线Netflix。





菲丽希缇·琼斯扮演宇航员苏莉











乔治·克鲁尼扮演名叫奥苏斯丁的科学家，70岁的他似乎是地球上最后一个活着的人。罹患癌症的他正在北极度过人生最后的日子，他希望阻止宇航员们返回，但事情似乎没这么简单。





工作照





克鲁尼在接受采访时透露了一件趣事：影片在冰岛开拍两周后，还没到片场的女主角菲丽希缇琼斯打电话给他说怀孕了，克鲁尼先是表示恭喜，然后觉得不对劲。一方面剧组要用替身帮琼斯拍摄相对危险的场景，另一方面后期制作时要用CG修饰琼斯隆起的肚子，会增加额外的成本。





一开始，剧组硬着头皮拍，后来克鲁尼干脆修改剧本，让琼斯扮演的苏莉在2年的太空旅行中怀孕了，而孩子的父亲就是大卫·奥伊罗扮演的船长。

菲丽希缇·琼斯和大卫·奥伊罗

编辑：小火纸