时光网讯
自2016年《凯撒万岁》
之后，59岁的乔治·克鲁尼
终于主演了新电影，而且这部名叫《午夜天空》
的科幻片还是他自己导演的。
今日《名利场》杂志曝光了该片首批剧照和工作照，影片讲述克鲁尼扮演的科学家阻止宇航员返回已被毁灭的地球的故事，将于今年12月上线Netflix。
除了去年在《第二十二条军规》
中担任配角外，克鲁尼很久没在镜头面前表演了。他接受《名利场》杂志采访时透露，《午夜天空》
今年2月杀青时，整个世界还没意识到新冠疫情将造成多大的破坏。随着影片接近完成，他感觉现实中的地球似乎和电影中的地球差不多糟糕。
乔治·克鲁尼扮演名叫奥苏斯丁的科学家，70岁的他似乎是地球上最后一个活着的人。罹患癌症的他正在北极度过人生最后的日子，他希望阻止宇航员们返回，但事情似乎没这么简单。
克鲁尼在接受采访时透露了一件趣事：影片在冰岛开拍两周后，还没到片场的女主角菲丽希缇琼斯打电话给他说怀孕了，克鲁尼先是表示恭喜，然后觉得不对劲。一方面剧组要用替身帮琼斯拍摄相对危险的场景，另一方面后期制作时要用CG修饰琼斯隆起的肚子，会增加额外的成本。
一开始，剧组硬着头皮拍，后来克鲁尼干脆修改剧本，让琼斯扮演的苏莉在2年的太空旅行中怀孕了，而孩子的父亲就是大卫·奥伊罗扮演的船长。
编辑：小火纸