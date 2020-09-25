本次展览汇集了《阿凡达》《哈利·波特》等电影的上百幅电影分镜手稿、动态分镜、手绘图等珍贵的电影制作素材。





本次展览汇集了上百幅电影分镜手稿、动态分镜、手绘图等珍贵的电影制作素材。活动现场，视觉艺术家叶锦添也围绕电影艺术这一主题，分享了一些在电影制作中与导演们碰撞出的艺术灵感，以及自己对于电影艺术探索和创新的心得。





开眼CEO王烨表示：“开眼是一个内容社区，也是小平台，做乙方的角色经常需要写飞机稿。玩笑间，开眼市场部的小伙伴意识到，电影手稿也是飞机稿——一部电影的诞生，就是一个飞机稿成真的故事。电影的飞机稿是件了不起的事，最初它或许只是一个念头，一个文档或一张小纸片。通过电影这个造梦机器，导演将自己的梦呈现出来，让更多的人去相信，去拥有自己的梦。”





本次展览力图让观众在四个不同主题展厅深入了解电影艺术的魅力所在。





在展览首层，观众将看到詹姆斯·卡梅隆的《阿凡达》、《终结者》、《异种移植》分镜美术手稿在国内的首次展出。同时还有《哈利·波特》系列电影艺术设定手稿为观众展示魔法世界诞生之前的样子，以及《水形物语》的场景还原。





动画电影展区，国产动画《大鱼海棠》大量分镜制作素材及片段将为观众展示视觉化呈现的更多可能性，全方位展现动画电影前期搭建的细节。





华语电影展区以“红蓝”为主题，先后十一次入围金马奖最佳美术设计、造型设计，五度获奖的华语电影界美学大师朴若木，从经典华语电影《胭脂扣》《色戒》《阮玲玉》等作品中透析东方美术哲学。





最后一个展厅将目光聚焦于青年导演，通过展示他们的作品，让观众看到一个更为全面的电影幕后制作详情。





据悉，展览期间还将同步推出“黑屋放映”和“开眼谈”两大活动板块，定期为观众带来各大国际电影节获奖和参展佳片展映以及与知名导演、分镜师、影评人等面对面交流对谈的机会。

编辑：羊羊