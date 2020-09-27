2020-09-27 08:25:10 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
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第70届柏林电影节落幕
编辑：小火纸
导演：陈凯歌
主演：黄渤 张译
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导演：文牧野
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导演：郭帆
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导演：饺子
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Jiaozi
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大象900207
3分钟前
《我和我的祖国》确实不错，一堆大导演拍的，画面、演技、配乐都是一等一的水准。但是这种电影获奖总感觉很别扭。
三菱机
15分钟前
天下第一大笑话！😂
暗奏
57分钟前
啧啧啧
peng009988
1小时前
恭喜恭喜！实至名归！我们每个人都好爱祖国
爱电影的老街坊
要多水就有多水
寂寂无声
用脚指头想也知道最佳影片的归属！
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