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《我和我的祖国》获百花奖最佳影片

"药神"优秀影片 黄晓明周冬雨分获影帝影后

2020-09-27 08:25:10 来源：Mtime时光网

《我和我的祖国》摘得百花奖最佳影片，黄晓明和周冬雨分获影帝和影后。
黄晓明和周冬雨（图片来源：CFP）

　　时光网讯 北京时间9月26日晚，第35届大众电影百花奖在郑州揭晓获奖结果：《我和我的祖国》获最佳影片，《我不是药神》获优秀影片，黄晓明、分获影帝后，王传君、袁泉分获最佳男配、女配，易烊千玺获最佳新人。

　　完整奖单：

　　最佳影片：《我和我的祖国》

　　优秀影片：《我不是药神》

　　最佳导演：郭帆《流浪地球》

　　最佳男主角：黄晓明《烈火英雄》

　　最佳女主角：周冬雨《少年的你》

　　最佳男配角：王传君《我不是药神》

　　最佳女配角：袁泉《中国机长》

　　最佳新人：易烊千玺《少年的你》

   编辑：小火纸

关键词： 百花奖 我和我的祖国 我不是药神 黄晓明 周冬雨
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