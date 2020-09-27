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据日媒报道，日本女演员竹内结子被发现在家中去世，年仅40岁。警方目前正在调查死因，不排除自杀的可能性。竹内结子此前曾在日版《女神探夏洛克》中饰演夏洛克，还出演过《行骗天下JP：浪漫篇》《不可思议的海岸物语》《草莓之夜，等多部影视作品，曾因《午餐女王》获得第34届日剧学院赏的“最佳女主角”。她的新作《漫长的告别》，上个月底刚刚在中国内地公映。

01.《我和我的祖国》获百花奖最佳影片

北京时间9月26日晚，第35届大众电影百花奖在郑州揭晓获奖结果：《我和我的祖国》获最佳影片，《我不是药神》获优秀影片，黄晓明、分获影帝后，王传君、袁泉分获最佳男配、女配，易烊千玺获最佳新人。

完整奖单：

最佳影片：《我和我的祖国》

优秀影片：《我不是药神》

最佳导演：郭帆《流浪地球》

最佳男主角：黄晓明《烈火英雄》

最佳女主角：周冬雨《少年的你》

最佳男配角：王传君《我不是药神》

最佳女配角：袁泉《中国机长》

最佳新人：易烊千玺《少年的你》

最佳编剧：饺子《哪吒之魔童降世》





01. 塞缪尔·杰克逊将出演Disney+弗瑞新剧











我们熟悉的“妈惹法克侠”塞缪尔·杰克逊要回归MCU了！Disney+上将播出一部漫威真人新剧，以尼克·弗瑞这一角色为主角，本剧会和MCU的电影产生密切联系。目前本剧还未定名，由凯尔·布拉德斯特里特（《黑客军团》）编剧。在《蜘蛛侠：英雄远征》的片尾彩蛋中，曾在《惊奇队长》中出现的斯克鲁人头目Talos，冒充了地球上的弗瑞，而真正的弗瑞正身处于外太空中。

02. 沙马兰导演新片《老去》开拍

















M·奈特·沙马兰导演今日曝光了新作的片名：《老去》（Old，暂译），并且发布了首张概念海报。他在推特上写到，“能站在这里拍摄我新片的第一个镜头，感觉简直是奇迹”，并配了一张他戴着面具，拿着场记板的片场照。概念海报中，从黑白沙漏中流下来的并不是沙子，而是人的尸体。盖尔·加西亚·贝纳尔、伊莱扎·斯坎伦、托马辛·麦肯齐、亚历克斯·沃尔夫与肯·梁等人，均参演了这部惊悚新片。





01. “石头姐”艾玛·斯通结婚











根据《人物》杂志消息，31岁的“石头姐”艾玛·斯通结婚了！她嫁给了35岁的“周六夜现场”的导演之一Dave McCary。两周前，这对情侣被拍到在散步时戴了同款婚戒。今年5月，石头姐接受瑞茜·威瑟斯彭的视频采访时，就有粉丝注意到了她手上的戒指。石头姐与Dave都是第一次结婚，两人2017年开始约会，去年1月开始公开亮相，去年12月宣布订婚，原计划今年3月办婚礼，因新冠疫情推迟。