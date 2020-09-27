竹内结子今年1月刚生下第二个孩子，如今突然离开人间。

















竹内结子1980年4月1日出生在日本埼玉县，1996年10月17日，16岁的竹内结子于富士电视台放映的电视剧《新木曜的怪谈 Cyborg》出道，同剧的新人还有堂本光一。

《午夜凶铃》中的竹内结子









与木村拓哉合作《冰上悍将》





日剧《笑颜的法则》









竹内结子和中村狮童合作《大约在雨季》相爱





2006年7月中村狮童涉嫌酒后驾车，又不理交通号志被警察局拘留时，被传媒大肆披露女星冈本绫当时也在车上，竹内结子与中村两人因而进入分居状态。2006年10月竹内结子申请与中村狮童离婚，2008年2月29日离婚协议正式成立。



















中林大树和竹内结子