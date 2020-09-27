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日本"笑颜女王"竹内结子去世年仅40岁

疑似自杀 曾出演《午夜凶铃》《草莓之夜》

2020-09-27 09:19:59 来源：Mtime时光网

竹内结子今年1月刚生下第二个孩子，如今突然离开人间。

　　时光网讯三浦春马自杀去世后，日本娱乐圈又传出震撼消息：年仅40岁的女星竹内结子在家中去世，警方正朝着自杀的方向调查。由于竹内结子饰演的多数角色性格讨喜而且笑容灿烂亲切，令她被冠以"笑颜女王"称号，也使其剧集收视与口碑俱佳。

　　竹内结子曾主演电影《午夜凶铃》《电影版草莓之夜》《大约在雨季》《金色梦乡》《了不起的亡灵》《大空港2013》《毛骨悚然》等，2019年出演的《漫长的告别》正在内地影院上映。

     竹内结子不只是长相甜美，演技也还不错，曾凭2003年《黄泉路》、2005年的《春之雪》靓货日本电影金像奖影后（优秀主演女优赏），2007年凭《挎斗摩托车里的狗》获《日本旬报》最优秀主演女优赏。

　　竹内结子1980年4月1日出生在日本埼玉县，1996年10月17日，16岁的竹内结子于富士电视台放映的电视剧《新木曜的怪谈 Cyborg》出道，同剧的新人还有堂本光一。
《午夜凶铃》中的竹内结子

　　1998年竹内结子出演了电影处女作《午夜凶铃》，也让人气获得提升。

　　2002年竹内结子演出的富士电视台月9剧《午餐女王》，除了是她首次担正黄金时段、人气象征的“月九”外，同剧参演的阵容亦星光熠熠，计有堤真一、江口洋介、妻夫木聪、山下智久、山田孝之和瑛太。两年后与日剧天王木村拓哉合作的《冰上悍将》也同样风靡一时。
与木村拓哉合作《冰上悍将》

　　由于竹内结子饰演的多数角色性格讨喜而且笑容灿烂亲切，令她被冠以“”笑颜女王”称号，也使其剧集收视与口碑俱佳。2003年更是和阿部宽和西岛秀俊合作日剧《笑颜的法则》，充分展现个人特色。
日剧《笑颜的法则》

　　以连续剧的成功为跳板，竹内结子自2004年起主力于电影方面的演出，开拓演艺生命的另一阶段。她的银幕代表作《借着雨点说爱你》票房高达47亿日元，是该年度日本票房季军。

　　2005年5月10日，竹内结子在她的个人官方网页宣布与著名歌舞伎演员中村狮童相恋，两人是拍摄《大约在雨季》（借着雨点说爱你）期间假戏真作。同日她与中村狮童一起会见记者，宣布已怀孕3个月。两人于6月25日结婚，同年11月21日生下一男婴。
竹内结子和中村狮童合作《大约在雨季》相爱

　　2006年7月中村狮童涉嫌酒后驾车，又不理交通号志被警察局拘留时，被传媒大肆披露女星冈本绫当时也在车上，竹内结子与中村两人因而进入分居状态。2006年10月竹内结子申请与中村狮童离婚，2008年2月29日离婚协议正式成立。

      离婚之后，竹内结子的演艺之路并未受到影响，2009年她还出演了美剧《未来闪影》，只可惜这部剧播了一季就被砍。



　　

《女神探夏洛克》竹内结子专访

2018年竹内结子和贯地谷诗穗梨小泽征悦翻拍英剧《神探夏洛克》《女神探夏洛克》，该剧通过HBO在亚洲地区播出，她和小泽征悦还接受了时光网专访。

　　2019年与演员中林大树结婚。2020年1月31日，竹内结子诞下次子。
中林大树和竹内结子

   编辑：小火纸

关键词： 竹内结子 午夜凶铃 草莓之夜 女神探夏洛克 去世 自杀
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