时光网讯
继三浦春马
自杀去世后，日本娱乐圈又传出震撼消息：年仅40岁的女星竹内结子
在家中去世，警方正朝着自杀的方向调查。由于竹内结子饰演的多数角色性格讨喜而且笑容灿烂亲切，令她被冠以"笑颜女王"称号，也使其剧集收视与口碑俱佳。
竹内结子1980年4月1日出生在日本埼玉县，1996年10月17日，16岁的竹内结子于富士电视台放映的电视剧《新木曜的怪谈 Cyborg》出道，同剧的新人还有堂本光一。
1998年竹内结子出演了电影处女作《午夜凶铃》
，也让人气获得提升。
2002年竹内结子演出的富士电视台月9剧《午餐女王》
，除了是她首次担正黄金时段、人气象征的“月九”外，同剧参演的阵容亦星光熠熠，计有堤真一、江口洋介、妻夫木聪、山下智久、山田孝之和瑛太。两年后与日剧天王木村拓哉
合作的《冰上悍将》
也同样风靡一时。
由于竹内结子饰演的多数角色性格讨喜而且笑容灿烂亲切，令她被冠以“”笑颜女王”称号，也使其剧集收视与口碑俱佳。2003年更是和阿部宽和西岛秀俊合作日剧《笑颜的法则》
，充分展现个人特色。
以连续剧的成功为跳板，竹内结子自2004年起主力于电影方面的演出，开拓演艺生命的另一阶段。她的银幕代表作《借着雨点说爱你》
票房高达47亿日元，是该年度日本票房季军。
2005年5月10日，竹内结子在她的个人官方网页宣布与著名歌舞伎演员中村狮童
相恋，两人是拍摄《大约在雨季》（借着雨点说爱你）期间假戏真作。同日她与中村狮童一起会见记者，宣布已怀孕3个月。两人于6月25日结婚，同年11月21日生下一男婴。
2006年7月中村狮童涉嫌酒后驾车，又不理交通号志被警察局拘留时，被传媒大肆披露女星冈本绫当时也在车上，竹内结子与中村两人因而进入分居状态。2006年10月竹内结子申请与中村狮童离婚，2008年2月29日离婚协议正式成立。
离婚之后，竹内结子的演艺之路并未受到影响，2009年她还出演了美剧《未来闪影》
，只可惜这部剧播了一季就被砍。
2019年与演员中林大树
结婚。2020年1月31日，竹内结子诞下次子。
中林大树和竹内结子