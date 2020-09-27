在最新曝光的“陪你回家”版预告中，一众家乡好儿女诠释“绿叶对根的情谊”，把爱带回家乡。





在最新曝光的“陪你回家”版预告中，一众家乡好儿女诠释“绿叶对根的情谊”，把爱带回家乡。宁浩执导的《北京好人》单元聚焦漂泊在外的异乡人，整日奔波送外卖的老舅（张占义 饰）第一次看望张北京（葛优 饰）便给他带来了儿时最爱吃的糖果，哪怕离家再远，家乡的味道最亲切。





陈思诚执导的《天上掉下个UFO》将镜头对准贵州黔南，地理环境的关系导致这里交通不便影响发展，如何让乡亲们过得更好一点、让家乡变得更好一点成为阿福村的首要难题。





徐峥执导的《最后一课》讲述乡村教师的故事，头发花白的老范（范伟 饰）在简陋的教室里颤颤巍巍写下“我和我的家乡”，教室外他当年的学生早已泪流满面。





邓超&俞白眉联合执导的《回乡之路》的故事发生在陕北，这里曾经黄沙漫天，“考出去”是孩子们最大的心愿，然而家乡的一草一木仍然牵动着每一位游子的心。





闫非&彭大魔联合执导的《神笔马亮》的故事发生在东北黑土地，沈腾饰演的马亮真诚地说“我是在一个小山村里长大的，那是世界上最美的地方”戳动观众泪点，映照出每个人内心对家乡那一份共通的情怀和记忆。





电影《我和我的家乡》由导演宁浩、徐峥、陈思诚、闫非&彭大魔、邓超&俞白眉分别执导五个故事，张艺谋担任总监制、宁浩担任总导演、张一白担任总策划，将于10月1日全国公映。