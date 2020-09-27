IMAX版《夺冠》呈现1.9:1的画幅。











终极预告 9月26日，IMAX在京举办《夺冠》观影，此次IMAX《夺冠》画幅为1.9:1，在顶天立地的 IMAX 银幕上得以满屏呈现，IMAX大银幕以超群的沉浸感让观众仿佛身临奥运赛场，女排姑娘逆风摘金的荣耀时刻再次让观众热血沸腾。





《夺冠》聚焦中国女排近四十年来拼搏奋进的热血历程，IMAX清澈的影像和强大的数字音效系统生动还原了女排历史上让人心潮澎湃的竞技时刻，唤起了几代人温暖而有力量的全民回忆。观影后观众盛赞IMAX的效果“沉浸感超强，宛如置身赛场，第一次这么“近距离”的看女排比赛，忍不住为王者之师摇旗呐喊！”





此外，女排姑娘们的本色出演加上演技派各路大神集结《夺冠》也成为首选IMAX观影的重要理由，尤其是巩俐饰演的“铁榔头”郎平再次让观众为她的演技所折服，每一个细微的动作眼神通过IMAX大银幕放大呈现，都与观众印象中那个运筹帷幄，霸气十足的郎平如出一辙。





为诠释“铁榔头”郎平的巩俐，早就提前数月、每天带着小本出现在女排训练基地和赛场，近距离观摩学习、细致打磨表演细节。





