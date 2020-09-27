影片聚焦战后世界，以姜子牙为首，人、神、妖三界皆为自己的信念与尊严勇敢而战。





席卷三界的封神之战，竟是一场精心布局的阴谋？影片聚焦战后世界，以姜子牙为首，人、神、妖三界皆为自己的信念与尊严勇敢而战。影片将于10月1日登陆大银幕，IMAX同步上映，建议八岁以上观众观看。





作为首部将姜子牙搬上银幕的动画电影，影片取材于经典，并大胆做出原创性改编，从最后的终极预告可以看出：世界观上，影片故事发生在封神战后，本该安宁的世间却重现狐妖，封神之战似乎只是一个伏笔，更大的阴谋亟待被揭晓；主题上，影片以“做自己的英雄”为核心，呈现出一场“拯救苍生”的信仰之战：姜子牙、小九、九尾、申公豹等众角色，都在以各自方式，拼尽全力为伙伴也为自己而战。





在角色上，影片同样对其进行了创新性的改编。其一、呈现出一个具有反叛精神的新英雄。从终极预告可以看出：封神战时，姜子牙坚信“诛杀九尾，即可拯救苍生”；封神战后，因九尾体内的无辜少女，对曾经的信仰产生质疑；直至最后，打破信仰，把真正的信仰建立在自己身上。姜子牙打破、重塑信仰的过程，历经的迷茫与自我质疑，似乎也是每一个人在成长过程中的必经之路。





其二、背负狐妖“原罪”的小九。片中，被认定为狐妖的小九，似乎是封神大战的“牺牲品”，与狐妖九尾、苏妲己之间有着密切的关联。小九为何长有狐狸耳朵，其能否摆脱狐妖的悲惨命运？





其三、为自己而战的申公豹。从台词“你一直是我羡慕的英雄，这次换我了”可以看出，片中申公豹并非简单为了姜子牙而战斗，而是为了实现自己心目中的英雄梦。

编辑：羊羊