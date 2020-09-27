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"秀美人生"发"秀美家乡"版海报&预告

票房破千万 书写不一样的主旋律电影

2020-09-27 14:19:13 来源：Mtime时光网

主旋律电影《秀美人生》，今日发布了“秀美家乡”版海报，与“迎难而上”版预告片。
　　时光网讯　由苗月执导，郎月婷、陶海、白威等人联袂主演，正在全国院线热映的《秀美人生》，今日爆光了设计精美样式精巧的“秀美家乡”版海报。

　　色彩斑斓的油画卷幅上，青山碧陇层叠而落，小康人家筑梦而居。如诗似歌的隽美画面，不仅再现第一书记黄文秀不忘初心，放弃大城市工作的机会，毅然回到家乡，用青春芳华建设美丽家乡的感人事迹，更绘出了人们为之向往的我和我的家乡的美妙蓝图，彰显出影片立意悠远的杰出品质。


“第一书记”黄文秀

《秀美人生》票房破千万
书写不一样的主旋律电影

　　由苗月导演的《秀美人生》自上映以来，凭借唯美诗意的电影语言和黄文秀真实励志的扶贫故事，影片不仅市场受宠，取得了破千万票房优异成绩，更因作品中所传递出共产党员甘于奉献、务实为民的感人事迹和高尚情操，赢得了观众们的青睐与推崇，成为年度最具社会话题的主旋律电影作品。

　　今日，与“秀美家乡”版海报一同发布的，还有“迎难而上”版预告片。15秒的影像画面虽一闪而过，但由郎月婷饰演的黄文秀驶过泥泞的山路、奔行雷鸣的雨夜、渡过陡峭的浮桥、爬上崎岖的山岗，为打赢百坭村村民的扶贫攻坚战，将万千险阻踩在脚下，迎崎岖坎坷知难而上，与村民们一起耕种，带队员们一路扶贫。



　　伴随着轻巧欢快的配乐，预告最后定格在她洋溢着青春与爱心的回眸一笑，令人隔着屏幕也能感受到黄文秀所具有的强大精神感染力。

强强联手
郎月婷合作名导苗月获赞演技精湛

　　曾主演《华丽上班族》、《相爱相亲》等佳片的青年女演员郎月婷，一反平日时尚文艺的银幕形象，在《秀美人生》中出演了百坭村朴实美丽的“第一书记”黄文秀。


郎月婷与导演苗月工作照

　　郎月婷坦言饰演黄文秀对自己来说“是一次尝试和挑战”。而为演好这个人物，她不仅阅读了大量有关黄文秀生平事迹的报道与素材，还在将近3个月跋山涉水的拍摄旅途中，不停地接触、采访曾与黄文秀工作过的同事和当地村民，并对黄文秀的性格进行细致入微的分析。

　　而在发现黄文秀爱聊天，在性格上是个自来熟的女孩，还和自己一样爱笑，“笑起来的弧度甚至露出的牙齿都一样“时，郎月婷就尽量在表演中通过充满爱心与温暖的笑容，去贴近角色。正是通过这些对细枝末节的关注与模仿，才让郎月婷在影片中最终呈现出令人信服的表演，甚至还在一次回到黄文秀曾经工作过的地方拍戏时，被之前的同事误认为是“文秀回来了”。


《秀美人生》“秀美家乡”版海报

　　郎月婷这种对角色近乎于“戏痴”般的表演精神，也获得了导演苗月的认可。“很幸运拍《秀美人生》能遇到形神兼备的年轻演员郎月婷，她出色的表演确实给了我拍好这部电影的信心”。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 秀美人生 海报 预告片
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秀美人生

秀美人生 (2020)

-1.0

导演：苗月

主演：郎月婷

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