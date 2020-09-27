《急先锋》今日发布了成龙特辑，他提示观众，观影时一定要戴口罩。

时光网讯 国庆档唯一超级动作大片《急先锋》将于9月30日上映，预售正在火热进行中。今日片方发布一支成龙特辑，展现出他既是以身作则的“拼命急先锋”，又是关爱工作人员的贴心大哥。谈及《急先锋》大哥表示：“我看剧本的时候就很有信心了。”并坚持要给全球观众看到创新的中国动作大片。





10月1日-10月15日，影片也将在俄罗斯、乌克兰、阿联酋、菲律宾、柬埔寨等20几个国家和地区陆续上映，满血归来的《急先锋》将在国庆为全球观众送上观影盛宴！即使在这样不平凡的一年，大哥也坚持要用优秀的作品与观众交流，感慨到“我对电影业的未来充满信心”。影片正在火热预售中，大哥更是给观众发来温馨提示：“观影时一定要戴口罩哦。”







《急先锋》成龙戏里拼搏先锋，戏外贴心大哥





极限45秒！亲身上阵与急流抗衡

拼命“急先锋”也是贴心好大哥





入行60年来，对于拍摄现场的种种危险可能，成龙早已身经百战，他曾淡定表示：“对我们动作演员来讲，受伤也无所谓，不到医院都算小伤。”非洲瀑布急流拍摄时，大哥与母其弥雅乘坐的摩托艇被水流冲翻，两人顿时消失在监视器中。





之后大哥回忆到：“我整个人像被吸盘吸到水底，背贴着大石头，石头也往下，上面是翻掉的水上摩托艇，起也起不来，推也推不了，人动不了。”由于现场的道具设置使救援增加了难度，救援人员甚至难以靠近屡次被水流冲走。所幸最后大哥成功获救，让剧组的所有人都不禁捏了一把汗。





虽然拍摄时是“拼命急先锋”的成龙，戏外的他是出了名的贴心大哥。杨洋、艾伦等年轻演员都感慨不仅“跟大哥学到了不少”，平时还倍受大哥照顾。杨洋透露：“大哥是一个很暖的人，”他在现场会关心每个工作人员，“天热的时候他每天会买冰淇淋分给大家，平时他还会每天发面包为大家补充糖分。”既拼命又贴心的大哥将带领急先锋小队，在国庆为观众带来热闹畅爽的观影体验！







成龙：忠于本职用优秀作品传递感情和鼓励





跟着大哥“环球旅行”

成龙：忠于本职用优秀作品传递感情和鼓励





2020年对于所有人来说都是非常不平凡的一年，《急先锋》希望能给观众们带来轻松热血高燃的感受。恰逢国庆佳节，辗转三大洲取景的《急先锋》，能够让观众不出国门走遍天下，跟着成龙和急先锋小队的步伐一起环游世界，看全球的真实景色。





成龙大哥也用片中的台词展现当下的心境：“关乎无辜人的生命，急先锋责无旁贷”，同时真情告白：“我对电影业的未来充满信心”，更是展露自己的初心：“努力创作优质的作品，是和观众恢复情感连接的唯一方式，当下应做好自己本身的业务！”





作品永远是和观众交流的最佳方式，《急先锋》也将在国庆与观众见面，大哥更是做起了温馨小贴士：“希望大家观影的时候，一定要戴口罩哦。”希望观众们健康观影，在《急先锋》的陪伴下收获勇气和力量！





影片《急先锋》由唐季礼执导，领衔主演成龙、杨洋、艾伦、徐若晗、母其弥雅，主演楼学贤，特别演出朱正廷、杨建平、王延龙、王驹等。