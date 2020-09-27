国漫电影《木兰：横空出世》今日发布了片尾曲《木兰心》的MV，由张碧晨演唱。

时光网讯 近日，国漫电影《木兰：横空出世》片尾曲MV重磅上线，张碧晨再次献声国漫，以柔和却坚韧的嗓音演绎这首《木兰心》，也将木兰细腻的内心世界娓娓道来，令众多网友泪目。“一个人，一把剑，一世缘分”，歌曲MV揭晓了木兰的传奇一生，带领观众感受影片中木兰经历军中生活时心中的丝丝遗憾和柔情。影片将于10月3日全国院线上映。





张碧晨“化声”木兰

数行笔墨唱尽巾帼一生





在此次《木兰心》的MV中，张碧晨气势十足的演唱将家喻户晓的木兰故事诠释得更具中华底蕴。张碧晨更是“化声”征战沙场的木兰，其标志性的嗓音一如既往打动人心，中国女英雄踏破硝烟的霸气和独自纵马驰骋千里的气势都被表现得淋漓尽致。有网友评论“从MV中听出了木兰破釜沉舟的往前冲，无视畏惧的决心”！





此次发布的MV娓娓道来一段“木兰柔情史”。画面以秋风落叶飘零，木兰在林中独自练剑为开幕。电影画面和歌声渐入，原来在木兰热血奋战的背后，其实掩藏着她不为人知的感性一面：当被羁押在黑暗阴冷的大牢时，唯有叹息，握紧匕首却无能为力。





正如歌词所写“江湖中，陪伴我唯有凛凛长剑”，木兰久经沙场，功绩累累，誓死保卫家国的情怀令人动容。“木兰复去 成飒影”，此时歌声激昂、画面辗转，木兰率领铁骑，红缨长矛似流星一般飞跃战火之中，英姿飒爽，尽显巾帼气概。曲声悠扬，荡气回肠。这一曲便唱木兰一生。





导演道出创作艰辛之路

中国木兰十月热血上映





国漫电影《木兰：横空出世》讲述了木兰作为军中出了名的“刺儿头”，虽然武艺高强，比身边的男人更蛮更横，但在一次孤身潜入敌营的任务中，她身陷重围，险象环生，并由此踏上探寻背后阴谋之路的故事。





近日，本片导演廖光华接受媒体采访，透露出了自创作以来的艰辛历程。采访中提到，国漫中的三维动画的发展历史短，因此创作团队是在与时间赛跑，和国内同行一起努力缩小与国外技术水平的差距。





在形式方面，不论是人物造型、场景设计还是动作表现，都进行了全新的探索和实践。在故事方面，在原著的基础上大胆创新，用现代人的思维方式去想象当年木兰遇到的问题。此次采访引众多网友纷纷力挺导演，对国漫木兰的期待之情可见一斑。