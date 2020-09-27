在今日发布的“致敬最可爱的人”路演口碑特辑中，很多人都纷纷表示本片很真实震撼、让人感动，观影过程中更是几度哽咽、热泪盈眶，观影后热血沸腾，更纷纷表示要向“最可爱的人”——中国维和军人致敬。



点映现场观众落泪瞬间





捐躯赴国誓死如归

再现中国军人铁血风采





2020年是中国军队参加联合国维和行动30周年，而《蓝色防线》则是首部通过战地纪实的形式真实且全方位展示中国海外维和行动的院线电影。电影中很多镜头都是由维和战士们亲自拍摄，来自战地一线的第一手资料，非常的珍贵，且具备不可复制性。





真实的海外维和战场，随时随地都可能潜藏着未知的危险，中国维和战士的生命安全也面临着各种威胁。而《蓝色防线》则首次让观众切身体验到了这种真实残酷性。正如军事大V军武次位面，评论本片作为纪实电影的震撼性，就在于“真实的死亡，不是演习场上能够模拟出来的，也不是其他影视剧能够表演出来，所有人都知道，这次的电影和以往不同，没有人能有两条命，死了就是真的死了。”











而电影中，维和战士们受伤牺牲的真实现场记录，更是让众多观众忍不住泪湿眼眶。在特辑中，跟杨树朋烈士曾经一起同睡上下铺的战友，陈杰，现在是中南财经政法大学在读研究生，杨班长的电影画面一出来，他就已经抑制不住的流泪，但仍然坚定表示，“若有战，召必回”。





而“赴战场、为和平”的口号更是响彻线下观影活动的现场。维和战士们不惧生死考验，为维护世界和平而英勇牺牲的精神，更是尽展中国军人铁血风采。特辑中一位老人看完电影后被英雄精神所感染，就表示：中国人就要站着生，死也要站着，令人热血沸腾。











正如权威军事网站铁血网所言，中国参加维和行动30多年，不要再说解放军很久没参加“实战”了。在采访中，不少战士都表示，如果有一天有机会，赴战场为和平，都会奋不顾身，毫不犹豫地加入他们。为国出征誓死如归，这些经历过真实战场残酷生死考验的中国军人，必将成为我们祖国最坚固的后盾。





年度高分预定

致敬我们身边最可爱的人





不同于那些被演绎的战争故事，电影《蓝色防线》为中国赴南苏丹维和步兵营全体官兵亲历记录，历经五年（2015-2019）跟踪拍摄，横跨中国和非洲大陆，真实展现了我国第一支成建制维和步兵营，在南苏丹执行维和任务期间，在战火纷飞中保护当地难民营安全的故事。











电影《蓝色防线》自路演启动以来，已经走进了杨根思部队、上海某武警部队、清华大学、中南财经政法大学、南京航空航天学院、南昌工程学院、南昌服装学院、常州溧阳南航飞行学院、齐鲁工业学院、济南实验中学等全国众多部队及学校，不少年轻军人、青年学生，都被中国维和军人的牺牲奉献精神所感动。





《蓝色防线》作为一部优秀的军事战争类纪实电影，不仅激发了年轻人的爱国情怀，让更多人能够从英雄榜样中汲取力量，其对英雄精神的传承和发扬，也具有重要的现实意义。