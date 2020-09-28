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时光早报:"信条"北美四连冠全球2.83亿

华金菲尼克斯得子 "囧雪"妻子萝斯怀孕

2020-09-28 09:02:50 来源：Mtime时光网

早上好，今天是周一，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《二郎神之深海蛟龙》发概念预告



　　由王君执导的奇幻动画电影《二郎神之深海蛟龙》公布了首支概念预告，同时曝光一款海报为影片预热。可以看出，预告颇具东方美学韵味，渺渺云海中，看似平静的天界因“封神榜”掀起波澜，南天门前二郎神神情肃然，好似一场巅峰对战近在眼前。故事背景设定在封神之战后，姜子牙携“封神榜”分封诸神，而后封神榜被天庭密封于九州秘境深海之下。

01. 《信条》周末票房北美四连冠



　　诺兰导演的新片《信条》已经在北美周末票房榜上，连着拿下第四个冠军了，这个周末收获了340万美元，跟往年同期相比还是太惨了，本片全球票房目前已达到了2.83亿美元，其中6450万美元（4.4亿人民币）来自于中国内地。《信条》的制片成本是2亿美元，目前影片距离回本还有很长一段路要走（不是票房>成本就可以回本）。有外媒报道称，华纳会在12月15日发布《信条》的蓝光碟。
02. 卡妹主演《灰姑娘》首发片场照



　　由索尼影业打造的音乐喜剧版《灰姑娘》电影，今日首次曝光片场照，导演凯·加农、女主角“卡妹”卡米拉·卡贝洛与“继母”伊迪娜·门泽尔现身。美剧《姿态》的男主角比利·波特，将“反串”饰演灰姑娘的“神仙教母”，罗伯特王子由尼可拉斯·格拉辛出演，王子的父亲则是“007”皮尔斯·布鲁斯南。最开始改编音乐电影的主意是“詹小胖”詹姆斯·柯登想出来的，他也会是本片的制片人之一。
03. 《鬼入侵》第二季“鬼庄园”曝角色海报






　　Netflix大热恐怖剧集《鬼入侵》第2季《鬼庄园》发布角色海报，10月9日上线。该剧将打造成“鬼屋”系列，多季包括多个不同故事，聚焦多座不同鬼屋。本季也换了演员、角色和故事，来自亨利·詹姆斯的著名哥特恐怖小说《螺丝在拧紧》，一个年轻小姐来到Bly老宅照看两个孤儿，可怕的事件却开始发生……​维多利亚·帕德雷蒂Andrew Neil McKenzie等人出演本剧。

01. 华金菲尼克斯儿子与亡兄同名


　　据外媒，奥斯卡影帝华金·菲尼克斯与未婚妻鲁妮·玛拉迎来了他们的第一个孩子，并为儿子取名瑞弗（River），与菲尼克斯英年早逝的哥哥瑞弗·菲尼克斯同名。华金的哥哥瑞弗·菲尼克斯曾出演《伴我同行》《我自己的爱达荷》等电影，1993年死于服药过量，年仅23岁。2019年7月，鲁妮·玛拉与华金·菲尼克斯正式订婚，两人在2013年电影《Her》中首次合作，在一起已经3年多。
02. “囧雪”妻子萝斯·莱斯利怀孕！



　　“囧雪”基特·哈灵顿与“火吻”萝斯·莱斯利这对儿因《权力的游戏》而喜结良缘的夫妻，即将迎来他们的第一个孩子！萝斯在自己的ins上发布了自己的《Make》杂志封面孕肚照，两人于2012年开始交往，中间分分合合后，2016年官宣恋情，2017年9月订婚，2018年6月在苏格兰结婚。在该杂志的访谈中，萝斯说两人目前正住在环境优美的乡下，并称这个房子“是琼恩·雪诺建的”。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报 二郎神之深海蛟龙
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