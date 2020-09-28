过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《二郎神之深海蛟龙》发概念预告
由王君
执导的奇幻动画电影《二郎神之深海蛟龙》
公布了首支概念预告，同时曝光一款海报为影片预热。可以看出，预告颇具东方美学韵味，渺渺云海中，看似平静的天界因“封神榜”掀起波澜，南天门前二郎神神情肃然，好似一场巅峰对战近在眼前。故事背景设定在封神之战后，姜子牙携“封神榜”分封诸神，而后封神榜被天庭密封于九州秘境深海之下。
01. 《信条》周末票房北美四连冠
诺兰导演的新片《信条》
已经在北美周末票房榜上，连着拿下第四个冠军了，这个周末收获了340万美元，跟往年同期相比还是太惨了，本片全球票房目前已达到了2.83亿美元，其中6450万美元（4.4亿人民币）来自于中国内地。《信条》的制片成本是2亿美元，目前影片距离回本还有很长一段路要走（不是票房>成本就可以回本）。有外媒报道称，华纳会在12月15日发布《信条》的蓝光碟。
02. 卡妹主演《灰姑娘》首发片场照
03. 《鬼入侵》第二季“鬼庄园”曝角色海报
01. 华金菲尼克斯儿子与亡兄同名
02. “囧雪”妻子萝斯·莱斯利怀孕！
“囧雪”基特·哈灵顿
与“火吻”萝斯·莱斯利
这对儿因《权力的游戏》
而喜结良缘的夫妻，即将迎来他们的第一个孩子！萝斯在自己的ins上发布了自己的《Make》杂志封面孕肚照，两人于2012年开始交往，中间分分合合后，2016年官宣恋情，2017年9月订婚，2018年6月在苏格兰结婚。在该杂志的访谈中，萝斯说两人目前正住在环境优美的乡下，并称这个房子“是琼恩·雪诺建的”。