以“守护苍生”为名的封神大战或另有隐情，而以天尊、姜子牙、九尾为代表的三界人物，为各自的信念而战，真假善恶难辨。





电影《姜子牙》改编自经典神话故事，并对其进行大胆改编。其中极具关注性的一点，便是角色的复杂、丰富性，各有背后的故事。从海报可以看出，天尊作为神界代表，用自己的方式坚守“拯救苍生”的道义。但其与狐妖九尾间似乎有着千丝万缕的关系、隐瞒着不为人知的真相；此外，以九尾为代表的妖界，沿用传统“为祸世间”的设定，并对其行为加入更深层次缘由：背负“原罪”的妖族由于没有升仙的通道，一直在寻求翻身的道路。可以说，妖族也有着不为人知的可怜一面。值得注意的是，天尊向九尾抛出了“橄榄枝”，却是易破碎的翠玉，似乎别有隐瞒，引起观众猜测纷纷。





与此同时，不同于传统神话中高高在上的众神之长，此番电影中，兼具“人”与“神”两面性的姜子牙，面临自身与外界的重重矛盾：一开始，是完全“尊师重道”信仰天尊；遇到苏妲己后，面对扑朔迷离的真相充满困惑，对坚定的信仰产生质疑；直至最后重塑信仰，用自己的方式，成为真正的神。可以说，姜子牙对天尊从拜师时的崇拜到质疑，其打破、重塑信仰的变化，似乎也是人们在成长过程中的必经之路。导演程腾曾表示，每个人都会经历选择与自我质疑，想让观众看见一个和我们一样会面临选择、会胆怯的姜子牙，他是如何最后踏过那一步，变成一个英雄的。





目前《姜子牙》累计预售票房已突破6000万。影片将于10月1日上映，IMAX同步登陆，建议八岁以上观众观看。





编辑：羊羊