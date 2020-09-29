一千个观众心中可能有一千个姜子牙。这样的《姜子牙》，你认可吗？





在即将到来的国庆档，《姜子牙》能顺利爆发吗？















《封神演义》的故事家喻户晓，1990版电视剧《封神榜》堪称80后、70后观众的宝贵集体记忆。近年“封神”题材或相关题材的影视作品也层出不穷，拿下50亿+票房《哪吒》正是其中的佼佼者。





作为《封神演义》中的灵魂人物，姜子牙被“单独立传”顺理成章。不过，《姜子牙》并非简单将《封神演义》中姜子牙的故事再讲一遍。





导演程腾介绍，这次他们开了一个不小的脑洞：“有没有可能封神大战只是整个计划的第一步？后面还有一个长线计划？”





为了回答这些问题，《姜子牙》讲述了一个发生在封神大战之后的故事。





“电影开场的时候，姜子牙跟原著里很像——高高在上的、理想主义的神，他以为他从封神大战中拯救了世界。 然后因为一念初心或者一次小小的过错，他被贬下凡间，开始接受凡间的烟火气，开始站在人类的视角重新看这件事情。”





终极预告 “坠入凡间的神”，“叛逆的神”……这样的设定是不是让你想到了《西游记之大圣归来》里的孙大圣？《哪吒之魔童降世》里的哪吒？





但在导演程腾看来，姜子牙的故事和孙悟空、哪吒很不一样。





“像哪咤和大圣，他们是天选之子，天生就有神力，出身就跟别人不一样，包括他们遭受到的那些波折，也都不是常人会经历的——哪吒杀身还父，大圣被压在五行山下，或者去跟十万天兵天将打……他们都是天选之子的剧本。我其实反而想让姜子牙拿我们凡人的剧本。”





用现代观念来解读《姜子牙》中的姜子牙，导演程腾把他比喻为一个遭遇“认知失调”和“中年危机” 的社畜。在被公司一脚踢出门外后，姜子牙要重塑自己的信仰。

电影的slogan是“做自己的神” ，程腾把它翻译成“相信自己”。





一千个观众心中可能有一千个姜子牙。这样的《姜子牙》，你认可吗？











Mtime：《姜子牙》最初计划在春节档上映，当你得知影片不得不撤档时，是什么样的心情？