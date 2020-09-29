时光网讯
一场突如其来的疫情，让好几部春节档大片直到国庆档才能和观众见面。而在电影行业逐步复苏的阶段，这些大片们还承载着重振市场的厚望。比如动画电影《姜子牙》
，去年《哪吒之魔童降世》
的成功让它“爆款相”陡增。
在即将到来的国庆档，《姜子牙》能顺利爆发吗？
不久前，《姜子牙》的导演程腾
接受了时光网的专访，分享这部国漫新作的幕后故事。
《封神演义》的故事家喻户晓，1990版电视剧《封神榜》堪称80后、70后观众的宝贵集体记忆。近年“封神”题材或相关题材的影视作品也层出不穷，拿下50亿+票房《哪吒》正是其中的佼佼者。
作为《封神演义》中的灵魂人物，姜子牙被“单独立传”顺理成章。不过，《姜子牙》并非简单将《封神演义》中姜子牙的故事再讲一遍。
导演程腾介绍，这次他们开了一个不小的脑洞：“有没有可能封神大战只是整个计划的第一步？后面还有一个长线计划？”
为了回答这些问题，《姜子牙》讲述了一个发生在封神大战之后的故事。
“电影开场的时候，姜子牙跟原著里很像——高高在上的、理想主义的神，他以为他从封神大战中拯救了世界。 然后因为一念初心或者一次小小的过错，他被贬下凡间，开始接受凡间的烟火气，开始站在人类的视角重新看这件事情。”
“坠入凡间的神”，“叛逆的神”……这样的设定是不是让你想到了《西游记之大圣归来》里的孙大圣？《哪吒之魔童降世》里的哪吒？
但在导演程腾看来，姜子牙的故事和孙悟空、哪吒很不一样。
“像哪咤和大圣，他们是天选之子，天生就有神力，出身就跟别人不一样，包括他们遭受到的那些波折，也都不是常人会经历的——哪吒杀身还父，大圣被压在五行山下，或者去跟十万天兵天将打……他们都是天选之子的剧本。我其实反而想让姜子牙拿我们凡人的剧本。”
用现代观念来解读《姜子牙》中的姜子牙，导演程腾把他比喻为一个遭遇“认知失调”和“中年危机” 的社畜。在被公司一脚踢出门外后，姜子牙要重塑自己的信仰。
电影的slogan是“做自己的神” ，程腾把它翻译成“相信自己”。
一千个观众心中可能有一千个姜子牙。这样的《姜子牙》，你认可吗？
Mtime：《姜子牙》最初计划在春节档上映，当你得知影片不得不撤档时，是什么样的心情？
程腾：实话实说，当时我觉得这是应该的。因为确实当时疫情比较严重，把大家搭进医院去不合适。
Mtime：《姜子牙》最初的创作灵感来自哪里？
程腾：一开始就很想做一个姜子牙的故事，这个是很快就决定了的。紧跟着就决定，不是很想真的做《封神演义》，它本身是一个有一定历史厚重感的东西，魔改未必好。
姜子牙这个角色，跟哪吒、杨戬不太一样，那些角色都很有自己的个性和所谓的主题了。但是姜子牙在《封神演义》里，个性刻画很少，他有点像封神小队的一个工具人。好处就是给这个角色留了大量的空白。
《封神演义》里边整个封神大战很多根本问题没有解决。我们在想，有没有可能封神大战只是这个计划的第一步，后面还有一个长线计划。相当于讲述封神大战之后发生的故事。
电影开场的时候，姜子牙跟原著里很像——高高在上的、理想主义的神，他以为他从封神大战中拯救了世界。 然后因为一念初心或者一次小小的过错，他被贬下凡间，开始接受凡间的烟火气，开始站在人类视角重新看这件事情。
Mtime：神话传说中姜子牙的形象是一位老人，《姜子牙》中的造型比较年轻，至少应该算中年人，这种设计是出于什么样的考虑？
程腾：从我的角度来讲，如果是年龄特别大的角色，会感觉故事不好讲，或者说自己共情的能力会稍微弱一点点。毕竟动画是给年轻观众看的，我也希望更多的年轻人能兼容到观众里面，所以会适当对姜子牙做这方面的改变。
我们的主题有点像学术上讲的“认知失调”。就是姜子牙原本有一个信仰，作为一个社畜，对公司的企业文化建立了极强的认同感，结果突然被企业一脚踢出门外。
这么一个有点像中年危机感觉的东西。所以就把他设计成了一个可以中年危机的年龄。
Mtime：除了“认知失调”、“中年危机”，还有其他现代观念被加入到《姜子牙》中吗？
程腾：挺多的。除了“认知失调”，还有像我们那句slogan说的：“做自己的神”。
咱们现在的年轻观众其实有点信仰缺失，大家的信仰并不是那么持续且稳定的。尤其是中国发展速度比较快，很多年轻人的价值观可能逐年都有发生变化。反正我自己以前会有一点点所谓的迷失感，或者是觉得没有主心骨。
我们这里边说“做自己的神”，神是一个概念，更多的是相信自己，让自己成为自己的信仰。
Mtime：《封神演义》中的角色很多，目前预告片中看到的主要是姜子牙、妲己、申公豹这几位，正片里会出现更多《封神演义》中的角色吗？
程腾：因为是《封神演义》的后传，像哪吒、杨戬这样的角色可能是没有的。更多地是围绕着姜子牙、申公豹，然后小九、四不像这几个角色。更多的是关注姜子牙个人的成长。
Mtime：你最早接触到“封神”的故事是在人生的哪个阶段？
程腾：初中，当时就看过原著了，然后又看了日本的漫画，电视剧，各种各样，相关东西很多。
Mtime：当时“封神”的故事吸引你的点是什么？
程腾：我感觉男生一般对力量体系这种东西都比较感兴趣。当时我的第一感觉也是。
比如像《西游记》，我虽然也很喜欢，但《西游记》更多的是围绕大圣做描写。《封神演义》讲的是极其复杂的一个庞大体系。当时我就觉得特带感。
但改编成电影的话，围绕着一个角色会更合适，因为电影媒介是这么一个特性。
Mtime：《封神演义》是中国文化遗产的一部分，作为动画人，你认为怎样才能做好经典故事的再创造？
程腾：首先在我看来，神话、玄幻，它就是一个形式、一个皮，更重要的是它里边的价值观是什么样的。
我们的核心价值观是一个现代人能共情的价值观，只不过是把这个价值观比较不别扭地嵌套在某一个历史人物或者某一个历史概念上。
然后在类型上给那个历史概念增加一些奇观奇景，或者新鲜感。大家看电影的时候毕竟期待的是我们平时生活中看不到的一些东西。
Mtime：有一个很巧的地方，《大圣归来》《哪吒》《姜子牙》的主角都是极具叛逆精神的神仙，为什么大家都想到一块去了？
程腾：电影里往往都有一个比较强大的反派，我们努力去反抗这个反派。甚至像哪吒，他觉得反派都不够，要反抗的是比反派更强大的宿命。
像哪咤和大圣，他们是天选之子，天生就有神力，出身就跟别人不一样，包括他们遭受到的那些波折，也都不是常人会经历的——哪吒杀身还父，大圣被压在五行山下，或者去跟十万天兵天将打……他们都是天选之子的剧本。我其实反而想让姜子牙拿我们凡人的剧本。
他是正儿八经修炼七八十年，吭哧吭哧一步一个脚印地从普通人修炼成神，建立起了自己的信仰体系。所以在跌落凡间以后，他想去反抗自己搭建起来的价值观，会特别困难。就像我们每个人的信仰被颠覆的时候都非常困难一样。我会觉得他的反抗感跟哪吒、大圣挺不一样的。