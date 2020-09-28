《急先锋》今日发布了“迪拜黄金车”特辑，不仅有黄金豪车光彩夺目，还为观众展示出迪拜当地的风土人情。

时光网讯 超级动作大片《急先锋》将于9月30日上映，影片正在火热预售中！片方今日发布“迪拜黄金车”特辑，令不少观众看后大呼过瘾！从此次的特辑中可看出影片的高规格大制作，不仅有黄金豪车光彩夺目，还为观众展示出迪拜当地的风土人情。成龙透露迪拜当地给予大力支持，迪拜王子甚至借出跑车协助拍摄，使得电影能够为观众呈现如此震撼的场面！





看7辆绚烂耀眼的黄金车在迪拜街头飙车漂移，感受金光闪闪的速度与激情，酣畅竞速给观众的国庆提供了解压新方式。如此视觉盛宴也将与全球观众共享，10月1日-10月15日，影片将在俄罗斯、乌克兰、阿联酋、菲律宾、柬埔寨等20几个国家和地区陆续上映，唐季礼导演、成龙大哥携急先锋小队继续向世界展现华语动作片的影响力。







《急先锋》7辆黄金跑车成龙直呼震撼





黄金车“冲出银幕”豪气满满

金光闪闪震撼成龙





电影《急先锋》今日发布的“迪拜黄金车”特辑中，为观众揭开了金光闪闪的7辆黄金跑车的神秘面纱。任何人看到如此帅气的道具都不免发出感叹，就连成龙大哥看到黄金车都惊呼“很震撼”。而杨洋更是直接开起跑车在迪拜街头竞速飙车，他感慨到：“这让我觉得太不可思议了”。艾伦表示没有与黄金车互动有些遗憾，但是透露因为车太闪所以“根本就无法正眼看它”。





母其弥雅不仅与黄金车搭档，更是在黄金车上大秀身手与反派搏斗，戏后母其弥雅坦言这是最难的一场戏：“因为劳斯莱斯太贵了，千万不能受损，真的赔不起！”唐季礼导演曾表示黄金车的灵感来自于他曾经在迪拜亲眼见到一台用纯黄金打造的跑车。而此次电影中动用7台黄金车，只为给观众带来最真实的体验，通过银幕即可感受疾速飙车的刺激过瘾！







《急先锋》为你排解所有压力





双节标配双倍快乐！迪拜王子倾情借车

《急先锋》为你排解所有压力





特辑中可见迪拜政府对影片的大力支持，成龙还透露：“真的谢谢迪拜王子，超级跑车都借给我们。”说到迪拜部分，导演唐季礼还揭秘影片暗藏的小心思，透露电影“将为观众送上团圆祝福。”影片上映恰逢国庆中秋双节，也寓意为观众送上团圆和欢笑，双节收获双重快乐。





从拳拳到肉的动作戏，到辗转全球的惊险营救，电影不仅展示了急先锋小队的飒爽身姿，更是向观众展示了伦敦、非洲、中东、迪拜各地景致。绚丽景致、酷炫动作、打中带笑、飙车枪战，既给与观众不出国门就能欣赏美景的方式，也能让观众在刺激酣畅的动作戏与大场面中释放长期以来积累的压力，可谓是全新的“放松秘籍”。





影片《急先锋》由唐季礼执导，领衔主演成龙、杨洋、艾伦、徐若晗、母其弥雅，主演楼学贤，特别演出朱正廷、杨建平、王延龙、王驹等。