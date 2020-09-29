过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01. 亦舒小说《喜宝》改编电影定档10.16

亦舒成名小说《喜宝》改编的同名电影曝光定档预告和海报，将于2020年10月16日上映。该片由女作家的王丹阳执导，郭采洁、张国柱主演。《喜宝》是一个撕破童话面具，直面爱情与物欲中艰难抉择的故事。它讲述了成绩优异但家境贫寒的剑桥高材生姜喜宝与富豪勖存姿之间的一段传奇而又悲凉的爱情经历。定档预告中，喜宝直言不讳地说“我想要很多很多的爱，如果没有爱，有钱也是好的”。

02. 阳光普照代表中国台湾竞争奥斯卡

中国台湾地区确定选送钟孟宏执导的电影《阳光普照》，角逐奥斯卡“最佳国际影片”（原最佳外语片奖）！该片去年斩获金马奖最佳剧情长片、最佳导演、最佳男主、最佳男配、最佳剪辑在内的五项大奖，故事讲述一个家庭因为小儿子被关进少管所而分崩离析，而曾经被视为家中希望的大儿子则因此做出让父母震惊的举动。《阳光普照》延续了钟孟宏一贯的底层叙事，孤独感弥漫。

03. 香港金像奖将延后一年











香港电影金像奖官方宣布，第40届金像奖将延后一年举行。官方表示，鉴于新型冠状病毒疫情一直在变化，2020年内大部份时间全港戏院未能正常营业，预期本年度上映的电影大幅度延期，故此，香港电影金像奖董事局经审慎讨论后，决议顺延第40届香港电影金像奖颁奖典礼至2022年举行，同时2020年及2021年年度符合香港电影金像奖参选资格的电影，将于2022年首季合并进行投票及颁奖仪式。





01. 迪士尼漫展D23推迟一年举办











迪士尼宣布，自家的漫展D23 Expo因新冠疫情，下届活动推迟一年。D23原定两年一次举行，下一届是第7届，本该于明年举办，现在推迟到了2022年9月9日-11日，地点仍在加州安纳海姆。迪士尼称届时会利用这次盛会，开启迪士尼公司成立100周年的庆典活动——1923年由华特·迪士尼建立。届时仍预计有迪士尼本部、皮克斯、漫威、《星球大战》等迪士尼部门和大型IP内容展示。

02. 动画片《生化危机：无尽黑暗》曝预告









3DCG动画剧集《生化危机：无尽黑暗》首曝预告！本剧以游戏中登场的里昂·S·肯尼迪、克莱尔·雷德菲尔德为主角，展开充满充满恐怖、动作、悬疑要素的故事。1996年《生化危机》游戏首作发售，2021年迎来这一系列的25周年，该剧也将于2021年上线Netflix。据悉这部剧集由Capcom的小林裕幸担任制片人，TMS Entertainment公司负责制作。





01. “黑豹”博斯曼为西耶娜米勒捐片酬









“黑豹”查德维克·博斯曼去世有一段时间了，江湖还流传着他生前的好人好事，近日女星西耶娜·米勒在接受《帝国》访问时透露：在与查德维克合作《21座桥》时，查德维克暗中拿出自己的片酬来补贴她的片酬。“《21座桥》是一部预算很大的电影，我提出了我想要的片酬，但我想大家都明白好莱坞的片酬差距。没想到片方居然同意了，后来我才知道，是查德维克捐出了自己的一部分工资补给了我！”

02. 阿曼达·塞弗里德生二胎了！

















阿曼达·塞弗里德和丈夫托马斯·萨多斯基迎来了他们的第二个孩子！阿曼达通过公益组织INARA，在instagram上分享了这一喜讯，还po出了儿子的照片。两人于2017年结婚，他们的女儿已经3岁了，名为Nina。阿曼达与丈夫的保密工作做得很好，之前没有公布过已经怀孕的消息，甚至在今年夏天与粉丝分享生活时，也没有提到家中的新成员，只是提到疫情隔离期间，她妈妈和他们一起住在家里。