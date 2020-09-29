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唐季礼：把杨洋拍成中国的汤姆克鲁斯

《急先锋》北京上海首映 成龙隔空祝福

2020-09-29 10:10:52 来源：Mtime时光网

导演唐季礼夸奖主演杨洋表现不错，并表示想在《急先锋》中把他打造成“中国的汤姆·克鲁斯”，他还透露《急先锋2》剧本已写完，也现场邀约杨洋继续出演。
      时光网讯 昨日，将于9月30日上映的动作片《急先锋》在北京、上海两地举行首映礼，主创兵分两路执行“急先锋特别任务”。

      当天北京的观影结束后，导演唐季礼、主演艾伦母其弥雅、朱正廷、杨建平、王延龙、王驹到场跟观众见面，一起分享了拍戏时艰难和快乐的瞬间；与此同时，在上海出席《急先锋》首映活动的杨洋徐若晗也通过现场连线向北京的观众表达了感谢。未能来到现场的成龙也通过视频为观众送上了祝福。

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      现场，导演唐季礼夸奖主演杨洋表现不错，并表示想在《急先锋》中把他打造成“中国的汤姆·克鲁斯”，他还透露《急先锋2》剧本已写完，也现场邀约杨洋继续出演。

      唐季礼还透露，《急先锋》在拍摄一场动作戏时，成龙不慎落水，有长达30秒的时间没有露出水面。他说当时就想起成龙对他说过的那句”最好的结局就是死在片场“，眼泪止不住落下来。幸好最终成龙被救起，让他送了一口气。

      杨洋表示，这次拍摄《急先锋》对自己来说是“受益匪浅”，也因此有机会完成了许多之前从未有过的挑战。而说到自己压力最大的一场戏，杨洋笑着说是在古堡救艾伦的那场，因为“所有的压力都来自艾伦”：“我觉得他该减肥了。”

      当主持人“骗”杨洋说唐季礼导演要在《急先锋2》里继续安排人工呼吸的戏份时，电话另一端传来了杨洋无奈的声音：“导演，何必呢？”艾伦也立即“反击”：“我也不想！”

      据悉，10月1日-10月15日，《急先锋》将在俄罗斯、乌克兰、阿联酋、菲律宾、柬埔寨等20几个国家和地区陆续上映。

   编辑：羊羊

关键词： 急先锋
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唐季礼

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