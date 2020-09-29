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《2019阅兵盛典》国庆档公益上映

鸿篇夯铸时代精神，点燃中华儿女爱国情怀

2020-09-29 10:18:10 来源：Mtime时光网

将士列阵、铁甲洪流、银鹰呼啸，阅兵盛典的精神辉光熠熠煌煌，同庆祖国母亲一路风华71年岁月，点燃中华儿女始终不渝爱国情怀。

      时光网讯 由中国人民解放军八一电影制片厂出品，中国电影股份有限公司发行，聚焦新中国成立70周年国庆阅兵活动的大型纪录电影《2019阅兵盛典》即将于10月1日在全国院线上映。将士列阵、铁甲洪流、银鹰呼啸，阅兵盛典的精神辉光熠熠煌煌，同庆祖国母亲一路风华71年岁月，点燃中华儿女始终不渝爱国情怀。

     《2019阅兵盛典》聚焦国庆主题，体现新时代特点，突出展现在党中央、中央军委和习主席领导下，人民军队和国防后备力量整体性、革命性重塑成果，集中反映我国国防和军队现代化建设的巨大成就，充分展示开放、自信、和平、包容的大国风采和新时代中国军人敢打必胜的气势。该片注重仪式美感与电影质感相结合、中国气派与军事特色相统一，运用大量精美珍贵的影像画面，具有很强的视听震撼力和艺术感染力。


     《2019阅兵盛典》是八一电影制片厂的新作，全维全域集纳史实细节的厚重之作，精彩呈现了新中国成立70周年盛典，真实直观地展示了70年来开放自信的中国取得的非凡成就和举国同心的精神风貌。


      此次活动展示了新中国成立70年来的辉煌成就，有力彰显了国威军威，极大振奋了民族精神，广泛激发了各方面力量。庆祝活动是在第一个百年即将到来之际，全党全军全国各族人民万众一心，朝着全面建成小康社会目标奋进的一次伟力凝聚；是在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程上，全体中华儿女对共同理想所作的一次豪迈宣示；是在当今世界正经历百年未有之大变局的形势下，中华人民共和国始终巍然屹立于世界东方，并且愈发蓬勃、愈发健强的一次盛大亮相。


     《2019阅兵盛典》于2020年国庆之日在院线上映，携手再次目睹从历史走到今天的人民军队，用生命与信仰谱写肝胆忠于党的光辉战斗历程；再次回顾壮观瞻、振军威、鼓士气的盛大一幕，是凝聚中华儿女国之共情、团结为民族复兴奋斗不息豪迈激情的精神伟力。此次院线上映采用公益放映的形式，即片方、发行方不参与分账。



   编辑：怀旧党

关键词： 2019阅兵盛典
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