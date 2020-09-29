曾执导过《喜欢你》的导演许宏宇坦言，制作《一点就到家》是想打造第一部谈理想的青春片。





电影中，魏晋北（刘昊然 饰）、彭秀兵（彭昱畅 饰）、李绍群（尹昉 饰）三个性格迥异的年轻人从大城市回到云南千年古寨，机缘巧合下共同创业，与古寨“格格不入”的他们用真诚改变了所有人，开启了一段非常疯狂、纯真的梦想之旅。





曾执导过《喜欢你》的导演许宏宇坦言，制作《一点就到家》是想打造第一部谈理想的青春片，“我们是国庆档唯一一部代表年轻人的声音，我希望通过电影告诉大家，青春就就是活在当下，要努力寻找自己的风口，把握每一分钟继续战斗下去”。





“年轻人就该站在能看到天空、看见星星的地方，在那里，人会有想顺风而飞的感觉。”活动现场，当观众询问到站在高处是否会害怕时，主演刘昊然在首映礼现场这样回应。





当被问到如果自己创作想做什么时，彭昱畅和尹昉都表示想开公司，刘昊然则很有想法地坦言想开酒吧。





今日影片曝光的终极预告中，王宝强声音出场，为预告配上旁白。预告中，只言片语就描摹出三位年轻人搞事业的雄心壮志：失意boy魏晋北（刘昊然饰）在大城市饱受社会毒打，屡战屡败，面对热血boy彭秀兵（彭昱畅饰）要在千年古寨里创建一个现代商业帝国的梦想，魏晋北一开始给出了“成功率为0”的悲观预测。但当遇上特立独行的实干家李绍群（尹昉饰）——这位砍了父亲茶树改种咖啡的狠人，三位小伙伴再次找到梦想前进的方向，并为此坚持奋斗。





《一点就到家》将于10月1日至3日继续开启24城点映，10月4日全国正式上映。

编辑：羊羊