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周杰伦监制赛车电影"叱咤风云"发剧照

昆凌&曹佑宁&范逸臣领衔主演极速狂飙

2020-09-29 11:28:40 来源：Mtime时光网

周杰伦监制、昆凌主演的塞车电影《叱咤风云》，发布了一批新剧照。
　　时光网讯　由创映电影、量能文创、天鹏影业联合出品的热血励志赛车电影《叱咤风云》即将在全国院线与观众见面，影片由周杰伦监制，导演陈奕先编剧并执导，昆凌、曹佑宁、范逸臣领衔主演。我们因为什么赛车？继续跑下去，就会得到答案！热血青春引擎呼啸，2020年，油门启动！

　　面对新秀车手的竞争与压力，曾经的车王与天才女车手和赛车模拟器宅男临时组队，能否再登巅峰叱咤风云？在影片《叱咤风云》中，我们能够看到大银幕上久违的青春热血，而赛车题材带来的竞技精神，也无时不刻地激励着每一个人，为了一个简单的梦想，即便再渺小也要努力坚持下去，对于当下的观众来说，无疑也是一种励志与鼓舞。


昆凌饰演霸气女赛车手

　　《叱咤风云》集结了豪华阵容倾力出演，饰演天才女车手的昆凌，近年来主演的多部商业电影都备受瞩目，此次她与台北电影节最佳男配角奖获得者曹佑宁搭档狂飙，青春风格强烈的二人在赛场上更是热血澎湃。而同样担纲主演的范逸臣与柯有伦，更是在观众心目中实力非凡的演员，让人期待不已。

　　除此之外，周杰伦、刘畊宏、以及王俊凯也重磅客串，奉上让人肾上腺素飙升的激情赛车表演。周杰伦还亲自帮电影编写主题曲，届时周董创作的《叱咤风云》同名主题曲也将与电影一起与全国观众见面。 


周杰伦惊喜客串

　　对于专业赛车技术以及场面的呈现有着超高要求的《叱咤风云》，筹备六年之久，于2018年正式开拍。热爱赛车的周杰伦与导演陈奕先一拍即合，影片中所有的演员也都接受了实打实的专业赛车驾驶训练，在电影中呈现出了专注而自律的职业车手状态。

　　当激情轰啸的赛车在银幕上飞驰而过，势必将为观众带来极致的视听冲击。职业赛车手生死一瞬，极速世界热血狂飙，《叱咤风云》的赛车世界等你进入！


曹佑宁饰演新人赛车手

　　电影《叱咤风云》由创映电影、量能文创、天鹏影业联合出品，有望于2020年热血上映。


曹佑宁饰演新人赛车手


LIONS车队

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 周杰伦 昆凌 叱咤风云
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