影片导演陈可辛接受媒体访问，就观众关心的问题给出解答。











“让演员演女排队员根本不可能”





终极预告 试过找了比较高的女演员或者模特，练了两周排球就完全知道不可能拍。（后来）用了大概一年半的时间，通过体育总局、排管中心的支持，全国每一个省，每一个大学都去见了几千排球运动员，里面选了大概四五十个。





一直找不到（球员）郎平合适的人。最后看到郎导女儿浪浪的照片，而且她也是打排球的。聊了快半年，最后我们找了一个中戏的表演老师飞过去，大概两周之后发了视频过来，她自己一个人对著镜头演，演完之后情感都出来了，白浪还哭了，感动到我们都哭了，我完全惊呆了，从那个时候就定了浪浪演郎平。











“巩俐身高不是问题，气场完全足够”





要找一个跟郎平身高一样的确实是很难。巩俐整个人的身段都像一个个子很高的人，在最初的时候我就会觉得镜头的机位或者是特效能够帮到我们，能够把巩俐拉长到合适的高度。





但当我们进入到拍摄，又挺担心的，尤其是拍到巩俐跟所有现役女排运动员一起的戏。现役女排队员们都很高，几乎都差不多是一米九几、甚至两米的身高，在拍摄的过程里面，我们讨论出了一套方案，包括有些时候可能把巩俐垫高一点，或者是借位。





在拍的时候就能感觉到巩俐的气势能把她们(现役女排们)压住。一个是她进入郎平的角色有一段时间了，她就是郎指导，现役女排们一进来就默认她是郎指导。再就是在表演上巩俐也能带领她们。所以，看电影观众们不会觉得她个子特别小，女排姑娘们的那个气场也不会影响到她的气场。





“女排队员拍了两天半，每天拍足18个小时”





外国球员特辑 拍2016年里约奥运会中巴大战，真正的中国女排运动员来到片场拍摄，一共只给了八天时间，而真正留给拍摄比赛的时间只有两天半。





我们采用和1981年世界杯中日大战类似的方法拍摄，又调来六台机器，还请来体育频道专业拍排球的摄影师，确保镜头万无一失。令人欣慰的是，因为亲身经历过，女排姑娘非常清楚片场要怎么还原。但即便这样，她们每天也拍足了18个小时。后期剪辑更加磨人，面对海量素材，我们足足花了两个月时间才把这场比赛剪出来。











“《夺冠》绝不是《郎平传》”





这个题材跨越30、40几年，确实是有太多太多的故事，怎么样去取舍？郎平蹦出来是绝对的，每一段历史几乎都绕不过他。无论是她从做球员到出国，做美国教练，再回来等等，都是充满戏剧性的。但是我们确实也不想把电影变成《郎平传》。





我们跟编剧聊，编剧就一直觉得从两个视角出发，一起去插入这个戏。就是两个人，本来是队友，后来变成对手，最后变成朋友。是两个不同的视角来带出中国女排的故事。这个是我们很早就决定要用的一个方法。





真的是《郎平传》的话，郎平还有很多故事应该写进去啊，包括她的婚姻，包括她跟她女儿的关系等等，其实我们都没写。但是电影要有戏剧性，肯定要有个主力的人物在带动的。因为毕竟不是一个纪录片，我们不能没有一个主人公。





你说拍中国女排，我觉得没有几个人会反对，郎平是最重要的一个人物。当然里面我们从老教练员、指导等等都有，都有挺挺深刻的描述啊。





把这部电影控制在两个多小时里面也是非常困难的。我们拍的远远不止那么多的素材。我们拍完出来，这个电影其实是三个多小时的，剪了很多才终于剪到现在两个多小时。