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国漫电影"木兰:横空出世"曝终极预告

最能打木兰颠覆想象 心怀家国揭惊天阴谋

2020-09-29 15:32:11 来源：Mtime时光网

《木兰：横空出世》发布了终极预告，突出了木兰身手不凡、智勇双全的英雄特质。
　　时光网讯　 距离上映还有不到一周，国漫电影《木兰：横空出世》重磅发布终极预告，以独道创新的人物设定和惊险刺激的剧情，颠覆以往观众对木兰的想象。

　　终极预告聚焦于“更勇、更猛、更刺头”的木兰替父从军后在军营中的遭遇，描绘了一个有勇有谋、身手非凡的国漫木兰，寥寥几句台词已能使观众感受到她的一身正气，其忠于家国、孝于君亲的英雄品格一览无余。而神秘江湖游侠独狼与木兰的“不打不相识”也更加突出影片中女性角色的魅力，令观众大呼“过瘾”。

　　电影《木兰：横空出世》是全球首次使用三维动画形式诉说经典故事的影片，也是首部国产木兰动画电影，由金川文化历时五年呕心制作、悉心打磨，已定档于10月3日全国院线上映，日前已开启预售。

史上最能打木兰颠覆想象 
心怀家国揭惊天阴谋

《木兰：横空出世》海报

　　此次发布的终极预告更加突出了木兰身手不凡、智勇双全的英雄特质，从独自潜入敌营到机智脱身，再到与江湖游侠独狼的言辞争端、功夫比拼，木兰一手短刃玩到飞起，飞檐走壁更是不在话下，史上最“能打”木兰的形象呼之欲出。除了功夫一流之外，《木兰辞》中的“木兰”勇敢善良的品质、保家卫国的热情和英勇无畏的精神被主创团队完整保留下来，通过“说我可以，不要说我爹”“功夫不错只可惜走错了路”等掷地有声的台词，刻画出一个维护家人、凛然正气的国漫木兰。

　　从“当个大官回去”只是“为老花家争脸”，木兰的改变自无意间发现埋伏已久的惊天阴谋开始，怀揣内心深处的家国情怀，联手一路上相识相伴的朋友、一步一步挖掘线索，最终成长为面对敌手铿锵说道“天下不是你一个人的天下”、孤身驱马迎敌、在蔽日黑云下面无惧色喊出“我花木兰在此！”的巾帼英雄，飒爽之气瞬间燃炸屏幕。

　　相较此前的预告而言，此次终极预告也愈加凸显了影片中女性角色的魅力，除了主角木兰，江湖游侠——独狼也是剧情上的一大亮点。作为神秘的江湖侠客，独狼一身利索装扮与行云流水的身手相应相合，从与木兰的口舌之争到拔剑相向，独狼似乎早已锁定“反派”身份。可最终塔林山一役二人又似乎放下“恩怨”，统一战线“为家国而战”，前后转变令人难以捉摸，只得等到影片上映才能知晓。

　　究竟塔林山大战中“天下其实和功夫一个道理，强者为尊”的声音属于谁，又是谁在不知不觉间操纵北魏、柔然两国关系，谁又将两方大军玩弄于股掌之间，有关“幕后黑手”的团团迷雾不仅紧紧包裹着木兰，也将观众们的好奇心吊到嗓子眼。本次预告一经释出，“燃”“飒”等字眼就成了网友们热议的关键词，更称“国庆档必看国漫木兰！”

真中国真木兰 
历时五年打造国漫首个巾帼英雄

　　近些年国漫日渐崛起，越来越多国产动画作品开始着眼中国传统文化，并对老少皆知的传统英雄进行现代化的解读与剖析，电影《木兰：横空出世》更是如此。然而机不逢时的是，今年影视市场突然兴起“木兰热潮”，同时也直接导致了在各种滥制“木兰”的轰炸下，中国观众对“花木兰”这个在历史长河中独具个性的文化符号已趋近疲劳。

　　面对质疑之声，导演廖光华在访谈中真诚谈道，自2015年影片立项，团队历时五年创新打造国漫木兰，力求“强调中国叙事、叙中国故事”。同时对于重新解构这样一个经历无数次改编的经典IP，现代化视角的创新是一大难点，同时也是影片的一大亮点。

　　在形式上，不论是人物造型、场景设计，主创团队都进行了全新的探索和实践，动作表现上更邀请到专业武指教学，旨在呈现真正的中国功夫中的力量美学。在故事上，更开启了现代化思维诠释国漫木兰，做“观众能够切身体会的木兰故事”。

　　影片《木兰：横空出世》讲述了木兰作为军中出了名的“刺头”，虽然武艺高强，比身边的男人更蛮更横，在一次孤身潜入敌营的任务中，她身陷重围，险象环生，并由此踏上探寻背后阴谋之路的故事。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 木兰：横空出世 预告片
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