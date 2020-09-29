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第33届东京电影节公布入围片单

"恋曲1980""兔子暴力""无生"三部华语片入围

2020-09-29 15:41:13 来源：Mtime时光网

32部作品中有三部来自中国内地。
      时光网讯 今日，第33届东京电影节公布了入围片单。

      32部作品中有三部来自中国内地，包括：梅峰执导，李现、春夏主演的《恋曲1980》；申瑜执导，万茜、黄觉、李庚希主演的《兔子暴力》；石梦执导，侯璎珏、姜序萱主演的《无生》。

      许鞍华执导，马思纯、俞飞鸿、彭于晏等主演的《第一炉香》入围电影节“World Focus”单元。由贾樟柯、河濑直美监制，鹏飞编剧执导的《又见奈良》入选电影节特别展映单元。

      本届东京电影节将于10月31日-11月9日举办。

入围片单：
《奥马尔的父亲》(以色列) 导演：Roy Krispel
《爱情之后》(英国) 导演： Aleem Khan
《无生》(中国) 导演：石梦
《苹果》(希腊/波兰/斯洛文尼亚) 导演：Christos Nikou
《骨灰之旅》(印度) 导演：Mangesh Mukund Joshi
《单车小偷》(英国) 导演：Matt Chambers
《来来去去》(日本/马来西亚) 导演：林家威
《职场》(日本) 导演：舩桥淳
《你永远比他们年轻》(日本) 导演：吉野竜平
《迷妹》(菲律宾) 导演：Antoinette Jadaone
《二月》(保加利亚/法国) 导演：Kamen Kalev
《第一份工作》(日本) 导演：小山骏助
《宽恕》(土耳其) 导演：Cem Özay
《把我关起来》(日本) 导演：大九明子
《Jang-Gae: The Foreigner》(中国台湾) 导演：张智玮
《最后入浴》(葡萄牙/法国) 导演：David Bonneville
《飞蛾之光》(日本) 导演：廖捷凯
《恋曲1980》(中国) 导演：梅峰
《Malu 梦路》(马来西亚/日本/法国) 导演：杨毅恒
《卖掉自己皮肤的男人》(突尼西亚/法国/比利时等) 导演：Kaouther Ben Hania
《道德秩序》(葡萄牙) 导演：Mário Barroso
《铃木先生》(日本) 导演：佐佐木想
《别无选择》(伊朗) 导演：Reza Dormishian
《兔子暴力》(中国) 导演：申瑜
《占有者》(英国/加拿大) 导演：Brandon Cronenberg
《我脑海中的佐佐木》(日本) 导演：内山拓也
《Slate》(韩国) 导演：Jo Ba-reun
《Sweat》(波兰/瑞典) 导演：Magnus von Horn
《玛利亚的旅行》(西班牙) 导演：David Martín de los Santos
《TiTi》(伊朗) 导演：Ida Panahandeh
《ZOKKI》(日本) 导演：竹中直人、山田孝之、斋藤工
《Underdog》(日本) 导演：武正晴 

   编辑：EN

关键词： 东京电影节
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