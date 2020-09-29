新浪潮精品短剧论坛，诸位嘉宾探讨了国产短剧最近的风靡。

时光网讯 今年，国内三大主流视频网站陆续上线了多部12集短剧，掀起了一阵短剧风潮。爱奇艺更是趁势打造了“迷雾剧场”，连续推出了多部热门短剧，收效甚好。短剧的盛行，让更多的观众能够全身心投入剧情，也更让大家注意到长剧集注水现象。





然而，针对短剧的风行，社会上也出现了各种不同的声音。短剧的风靡究竟是一时的风尚还是国产剧市场的新变革？对此，新浪娱乐新浪潮论坛对此展开了话题讨论——乘风破浪的短剧，赢在哪里？









此次新浪潮精品短剧论坛，邀请了爱奇艺副总裁、自制剧开发中心总经理戴莹女士，五元文化联合创始人、《十日游戏》、《在劫难逃》等作品联合出品人马李灵珊女士，好记影业联合创始人、《沉默的真相》制片人鲁丹女士，以及出演《在劫难逃》的新生代女演员齐溪女士，作为此次论坛的现场嘉宾。此次论坛讨论的主持人，则由新浪娱乐剧综内容总监、微博明星视频总监张本担任。





拒绝剧情注水

赋予剧情创作更多可能





此次论坛活动主要分为四个单元，探讨了短剧的兴起与特点、短剧的创作与表演、短剧的营销与盈利、短剧的影响与未来。论坛开始，主持人张本介绍了今年短剧的热播现状，向爱奇艺副总裁戴莹女士提问，为何选择在2020年这一时间节点批量上线短剧。

戴莹女士 戴莹女士也非常诚恳的道出了自己心中的考量，表示自身团队在2017年上线的12集短剧《无证之罪》，口碑甚好，但由于只有12集，所以剧集效应非常短，因而，团队希望将短剧作品做到极致，打出真正的短剧效应。而且，在2018年，也出现了挺多不错的短剧剧本，恰好与团队制作短剧剧场的理念不谋而合，爱奇艺团队也由此正式开启了短剧剧场的第一步。





针对广大网友提出的疑惑：最近短剧基本上都跟悬疑挂钩，要么是悬疑+科幻、悬疑+社会，要么就是悬疑+爱情。主持人张本也就此问题，询问了鲁丹女士。鲁丹女士表示：任何类型的剧，悬疑都是一个主要的线索，有了悬疑的线索，剧情才更能勾起观众的好奇心，剧情的观赏性也会更强。

此外，嘉宾们还探讨了悬疑类型与短剧集数的契合度问题，戴莹指出：以前所有内容创作者只有两个方向可以去选择，一个是电影，一个是长剧，其实没有中间的产品。而短剧的产生，让剧情创作多了更多的可能，释放了更多的故事体量，有利于合适的故事体量放在合适的故事集数。





演员齐溪也表示短剧避免了情节的拉长，对她而言，是一个比较好的尝试。她还表明，在西方，很多演员在演话剧的时候，可以在一个多小时内，就能很生动的塑造一个人物角色。短剧的制作，就像是在此基础上的延伸，不仅丰富了人物形象，还能让角色慢慢的走进观众的心里。





抛开有色眼镜

给予新生代演员更多的展示机会





鲁丹女士 在展开“短剧的创作与表演”板块讨论时，短剧怎样在细节、逻辑方面满足观众追剧的高标准，成为嘉宾们讨论的关键。戴莹告诉主持人，短剧的创作，主要还是要有创新的视角，通过特别扎实的人物，借助好的演员演绎走进观众的内心，再以好的团队表现，就能呈现出剧情本身的最佳状态。





鲁丹也随之表态：团队在短剧的拍摄过程中，实际上每一集都至少有一个多小时那么长，但为了抓住用户的眼球，保障剧情的观赏度，删减了很多剧情，只保留了主要故事情节以及剧情亮点，避免剧情拖沓。





此外，就鹿晗演技问题，齐溪也在此次论坛中做出了回应，表示在与鹿晗的合作中，发现他是一个特别真实的人，抛开一切别的杂念的话，他就是一个想要在演员和表演路径上走得更踏实，不断证实自己的演员。而马李灵珊也补充道：小鹿在第一场出场审讯室的戏，有很多好评，说他演出了很多层次感。





她还表示，在现场，鹿晗承担了很大的压力，王千源老师和齐溪也会在现场耐心的给小鹿讲戏。鹿晗会根据这些专业演员的指导，尽量将角色塑造的更加出彩，甚至有时候还会爆发出很多资深演员才有的能量。

在谈到迷雾剧场的制作时，马李灵珊表示，在制作过程中也有不少需要改进的地方，只有不断积累经验，才能在下一次做出最好的成品。同时，她还回应了《在劫难逃》、《沉默的真相》的选角争议。











她透露，在《在劫难逃》第一剧本出来的时候，有人推荐鹿晗主演。但其实，很多人不了解鹿晗的观众，对他都有着一定的偏见，选择鹿晗出演，也是因为看到了鹿晗对于表演的认真，并且希望通过这部剧，打掉观众对于青年演员的有色眼镜。





针对会不会快进看剧的问题，齐溪表达了自己的看法：如果那场戏的表演节奏加快一点，观影效果会更好一些的话，她会采取快1.5倍的速度看。这样一来，演员也能把台词码紧一点，戏的节奏也能更加紧凑。



马李灵珊 她认为，有时候，表演的语速快一点，演员情感再紧张一点，剧情更紧凑一些的话，确实会让观众有更深的代入感。对此，戴莹也表示，在《在劫难逃》和《沉默的真相》中，团队创作尽量做到了情节精简，避免剧情注水，影响观众的观影兴致。





广告软植入

开启新式娱乐化营销





在第三单元“短剧的营销与盈利”中，主持人张本指出，相比于传统长剧集，短剧在营销的模式上或者在营销的周期上，受到的限制会更大，对于这一问题，该如何去解决呢？鲁丹对此表示，短剧营销发酵周期太短，前期大批量投入的宣传营销，收获到的效益期也非常短，因此，广告植入成了短剧主要的盈利渠道。





戴莹补充道：目前，短剧最关键的就是如何将广告软植入，最好就是能够将广告融于剧情，以免因广告太过于突兀，影响观众观影情感的沉浸。同时她还告诉现场观众，现在真的不是一个酒香不怕巷子深的时代，娱乐化营销真的非常重要。一个好的营销，需要通过团队配合，促使传播最大化，进行娱乐化营销，从而获得用户层面上得到肯定和认知。

对于爱奇艺的超前点播模式，马李灵珊也表示非常支持。在这种新型商业模式下，电视剧也从toB开始向toC转移，既让观众看到了自己喜欢的电视剧，又让创作者得到了激励，甚至还能刺激中国电视剧往更好的方向走。





齐溪 主持人张本对此总结道：短剧总体来说就是一个循环，制作团队产出更好的内容，吸引广告商的投入；制作好的内容又在视频平台上播出，平台播出之后观众对这一内容买单；获得消费者受收益之后，再次吸引广告商投入更多的资金，促使短剧的进一步发展。





为行业注新

助力电视剧市场的未来发展





在讨论“短剧的影响与未来”时， 鲁丹非常肯定表达了对于短剧未来发展的看好，她说：迷雾剧场只是一个起点，未来肯定还会有更多形态的短剧出现。马李灵珊也表示认同，并感慨说短剧的春天真的来了！爱奇艺的迷雾剧场只是为短剧发展开了一个好头，接下来一定会有更多的创新式题材出现。





对此，齐溪也表达了自身作为演员的观点，她表明在电视剧行业，短剧的出现，无疑为电视剧的创作打开了一个新的出口。在这个档口，会有更多的演员得新的创作机遇，促使演技的提升，而这就是一个非常好的影响。

马李灵珊也随之表示：未来，短剧势必是不断创新，其不仅仅是形式上的创新，还要寻求内在的创新表达。戴莹也同意此观点，并指出，在未来，短剧将会是大势所趋，短剧的盛行赋予了更多年轻演员新的机遇与挑战，也为整个行业增添了更多的可能，促使电视剧的发展更加趋于成熟。











通过以上几位不同立场的嘉宾总结发言，可以发现，相比于传统长剧集，短剧耗时短，制作成本更低，为更多有才能的制片人提供了才华展示的平台。而短剧的简短精悍，更是为一众参演人员，集中了更多的剧本捉摸时间，更容易保障剧片质量。同时，短剧的热播，还进一步丰富了国产电视剧市场的产品矩阵，为传统长剧集提供了一个好的赋新借鉴，有助于国产电视剧的向上发展。

此次新浪娱乐新浪潮论坛针对当前短剧现象级爆热推出的新浪潮精品短剧论坛，在一定程度上揭秘了当代年轻人的观影态度，对于国产电视剧的未来发展起到了一定的促进作用。未来，国产电视剧市场到底是短剧的天下，还是长剧集的“斗兽场”？我们不得而知。





但从此次论坛中，能够发现，剧情新颖且紧凑、演员质量上乘的电视剧才最受当代观众所喜闻乐见。期待在未来，国产电视剧市场能够出现更多的精品电视剧。

编辑：甄甏甏