2020“大师之光”青年编剧高级研习班日前在济南莱芜落下大幕。

时光网讯 尽管疫情给影视行业铺染了波动的底色，但却凸显了一批拥有执着信念影人的坚守。2020“大师之光”青年编剧高级研习班日前在济南莱芜落下大幕，在这里年轻的编剧们遇见大师，碰撞灵感，挥洒热血，结下友谊。正如导师陈文贵的寄语：中国的编剧队伍，后继有人。





“在疫情之中，我们没有放弃对打造好作品的探索，没有失去对影视行业一以贯之的热忱，这也是我们五年如一日的举办“大师之光”青年编剧高级研习班的初衷。”中国电影基金会副理事长姜涛在结业仪式上表示，搭建中国电影人才培育平台，扶持和推介具有较大发展潜力的青年电影人才，一直是中国电影基金会的宗旨。第五期“大师之光”青年编剧高级研习班圆满结束，姜副理事长向所有导师、嘉宾以及合作伙伴表示了感谢。









（中国电影基金会副理事长姜涛）





自2014年成立以来，中国电影基金会吴天明青年电影专项基金不断完善导演、编剧和制片人三大培育体系。让越来越多的青年影人在这里落地生根，长出茂盛的茎叶。作为每年基金会针对编剧最为重要的公益培训，“大师之光”青年编剧高级研习班始终致力于提升中国青年编剧的创作水准，让更多的青年影人受益于专业化、多元化、国际化的编剧课程。





随后，参加结业仪式的各位领导和嘉宾向学员们颁发了结业证书。









（姜副理事长和朱书记为学员颁发结业证书）





第五期“大师之光”青年编剧高级研习班首次落地济南莱芜，本次活动也得到了济南市文化和旅游局、莱芜区政府的大力支持。莱芜区委书记朱云生对2020“大师之光”吴天明青年编剧高级研习班顺利结业表示热烈的祝贺，对中国电影基金会、济南市委宣传部、济南市文旅局对莱芜区的关心和支持表示衷心的感谢。





同时，他也向年轻编剧发出了邀约，希望年轻的创作者们可以经常到莱芜走一走、看一看，用编剧的敏锐眼光发现莱芜之美，用编剧的独特角度抒写莱芜故事，共同推介莱芜，发展莱芜。





在结业仪式后的创意营结营会，近200名学员根据此前的分组，用开班抽到的关键词所创作的故事进行三分钟的展示。在热情与灵感相交的舞台，年轻编剧们用一个个好故事将第五期“大师之光”青年编剧高级研习班的气氛推向另一个顶点。









（结营会故事展示）





创意营导师贾志杰从创作的角度认真点评了每个小组的创意，并最终评选出创意营最优秀的三个故事。









（创意营获奖小组）





令人感动的是，在创意营进行之中，第五期“大师之光”青年编剧高级研习班的学员们用一个惊喜的仪式，向吴天明青年电影专项基金的工作人员表达了谢意。学员们推出了一个插着五根蜡烛的蛋糕，以庆祝连续举办五期的“大师之光”青年编剧高级研习班，并寄托编剧班继续举办的美好愿望，这也成为了本次公益活动中的温暖一幕。





第五期“大师之光”青年编剧高级研习班聚焦本土和华语叙事，力邀两岸三地的著名编剧和文学巨擘前来授课，而导师们的金玉良言，也将成为年轻编剧们成长路上的珍贵财富：





导师陈文贵：年轻编剧不要怕模仿





作为一个从业40年的资深编剧，陈文贵并不反对年轻编剧模仿类型片写剧本。他认为年轻创作者要首先搞懂类型片到底是什么，从模仿好剧本开始，多做研究。





“我有一个经验就是当你在构思一些细节思路的时候，不要怕很多老套的东西，我就把它都写下来，包括像武林秘籍也好，哪怕提出来大家哄堂大笑我都列出来，列出来所有的可能性，我们再去探讨最佳的方案。”









（著名编剧陈文贵）





导师刘浩良：一个好的剧本就是让“自己爽，天地爽，众生爽”





刘浩良认为，创作的目的就不是让自己爽，而是让看的人爽。从某种角度来说，剧本也是写给老板的计划书，让投资的老板看到之后觉得这部戏有得赚；又是给剧组每一个人看的说明书，让大家看到之后都能知道是怎样的故事，自己应该怎么做。





总结下来，套用《一代宗师》的台词，一个好的剧本，最好的状态，就是让“自己爽，天地（投资人、导演、剧组参与者）爽，众生（观众）爽”。





（著名编剧、导演刘浩良）





导师刘震云：要学会准确的捕捉隐藏在周围却总是被忽略的人物情感





刘震云总结文学和电影的相同之处是，他们的根本目的，都是留住时代中那些珍贵的人和事，以及隐藏在我们日常生活中的情感。让这份珍贵可以冲破时空的限制，永葆青春的流传下去。





他认为，文学和电影工作者，如果只有文学和电影的才华，是不够的，还需要有思想的才华。





思想才华的体现，就是能准确的捕捉，隐藏在周围，却总是被忽略的人物情感。如果能捕捉并呈现这些常见又被人忽视的人和情感，将会是一部很好的作品。









（著名作家刘震云）





导师汪海林：剧本要制造失衡才有戏





国内影视行业同类型的编剧千篇一律，如何在“人从众”中脱颖而出，成为了年轻编剧关注的问题。汪海林认为，一个编剧要有打破平衡的能力。





“我们生活中要讲平衡，但是剧本要制造失衡。”他认为，生活中越麻烦的事，对编剧来说就是越好的素材，所以编剧要制造麻烦。“多制造一些失衡，同样的场景、同样的内容，你都比别人强一点，你就会比别人贵好多。”









（著名编剧汪海林）





导师述平：生活是创作的唯一源泉，我不赞同





述平认为大家常说的“生活是创作的唯一源泉”，不太对，体验才是。生活本身也许是客观、真实的，但不同的人或同一个人在不同阶段，对同一件事或事物，有不同的体验，这才是神奇的。





他认为，创作本身就是虚构，虚构是一种心理上的真实呈现，不是对现实直白呈现。作品的产生，是文化行为，不是生活行为。创作者是在创造世界，不是描摹世界。





基于此，为了能让自己在生活中的体验更加丰富细腻，作为一个创作者，需要具有三个条件：天赋、阅读量、阅历。









（著名编剧述平）





除此之外，客座嘉宾编剧杨薇薇、潘依然，制片人及编剧、作家吕旭，律师郑小强也为学员们带来了精彩的分享和交流。





2020“大师之光”青年编剧高级研习班虽然告一段落，但是吴天明青年电影专项基金扶持和助力青年影人的行动却不会停下脚步，“青年强，则中国电影强”，吴天明青年电影专项基金将用不变的坚持继续践行成立的初衷。