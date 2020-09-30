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时光早报:巴里杰金斯要拍"狮子王"续集

"王冠"曝光戴安娜剧照 "波拉特"要拍续集

2020-09-30 10:09:14 来源：Mtime时光网

早上好，今天是假期之前最后一个工作日，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 真狮版《狮子王》确定拍续集





　　据外媒Deadline报道，迪士尼“真狮版”《狮子王》确定拍电影续集，由《月光男孩》导演巴里·詹金斯执导！剧本初稿已完成，据悉新作将继续深挖角色，使用乔恩·费儒执导的第一部拟真动画效果，剧情尚保密，可能会涉及木法沙的起源故事。之后，​​​​巴里·詹金斯对外媒表述做出更正，他将执导的新《狮子王》“不是续集，不是重启”。
02. 《王冠》第四季曝剧照戴安娜王妃亮相




　　每两季更换一次演员的《王冠》第四季要来了！将于11月15日上线Netflix。今日首次曝光的剧照中，艾玛·科林扮演的戴安娜王妃终于登场，第五季就要换成“高妹”伊丽莎白·德比齐扮演戴安娜了。第四季中，吉莲·安德森扮演的撒切尔夫人，乔什·奥康纳扮演的查尔斯王子也亮相。海伦娜·伯翰·卡特在第三、四季中出演中年时代的玛格丽特公主，第三、四季中的中年伊丽莎白二世换成了奥莉薇娅·柯尔曼。
02. 爱情喜剧片《假日约会》首曝预告

　　艾玛·罗伯茨、卢克·布雷西主演的爱情喜剧片《假日约会》首曝预告，将于10月28日Netflix上线！影片讲述斯隆（罗伯茨 饰）和杰克森（布雷西 饰）痛恨节日，因为他们正好单身，过节时总是得跟小孩同桌，或是被迫来场尴尬的约会。素不相识的两人在某个特别惨烈的圣诞节相遇后，约好接下来的一年充当对方的“节日情人”。他们自视绝不会爱上对方，却逐渐成为彼此完美的另一半。 
03. 亚马逊要拍《波拉特》续集



　　萨莎·拜伦·科恩主演的2006年喜剧片《波拉特：为建设伟大国家哈萨克斯坦的美国文化学习》有了续集《波拉特2》（波拉特：为了近期式微的哈萨克斯坦的利益送给副总统迈克儿·彭斯的色情猴子礼物），10月下旬在亚马逊Prime上线，特地赶在美国大选之前。

      为了让更多人看到，选择流媒体上线，而非新冠疫情下的院线上映。《波拉特》续集是在疫情期间悄悄拍摄（获得了好莱坞各工会允许），飞到了美国和世界多地，也跟前作的拍摄一样冒了生命危险，男主角在其中两天得穿防弹背心。

01. “朱朝阳”《再见吧！少年》曝终极预告



　　由刘敏涛、荣梓杉、谭凯领衔主演，顾语涵、徐可珑、刘人赫、郑颖娴主演，陈楚生、斯外戈特别出演的电影《再见吧！少年》将于10月5日全国上映，并于今日正式开启全国点映。今日，影片曝光终极预告和海报。影片讲述了少年王新阳（荣梓杉饰）在成长中突遭变故，原本幸福的家庭不得不与时间上演一场“冲刺跑”的故事。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报 王冠 狮子王 再见吧！少年
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巴里·杰金斯

巴里·杰金斯

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职业：导演 | 编剧

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主演：刘敏涛 荣梓杉

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