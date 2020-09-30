早上好，今天是假期之前最后一个工作日，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 真狮版《狮子王》确定拍续集

















据外媒Deadline报道，迪士尼“真狮版”《狮子王》确定拍电影续集，由《月光男孩》导演巴里·詹金斯执导！剧本初稿已完成，据悉新作将继续深挖角色，使用乔恩·费儒执导的第一部拟真动画效果，剧情尚保密，可能会涉及木法沙的起源故事。之后，​​​​巴里·詹金斯对外媒表述做出更正，他将执导的新《狮子王》“不是续集，不是重启”。

02. 《王冠》第四季曝剧照戴安娜王妃亮相

















每两季更换一次演员的《王冠》第四季要来了！将于11月15日上线Netflix。今日首次曝光的剧照中，艾玛·科林扮演的戴安娜王妃终于登场，第五季就要换成“高妹”伊丽莎白·德比齐扮演戴安娜了。第四季中，吉莲·安德森扮演的撒切尔夫人，乔什·奥康纳扮演的查尔斯王子也亮相。海伦娜·伯翰·卡特在第三、四季中出演中年时代的玛格丽特公主，第三、四季中的中年伊丽莎白二世换成了奥莉薇娅·柯尔曼。

02. 爱情喜剧片《假日约会》首曝预告





艾玛·罗伯茨、卢克·布雷西主演的爱情喜剧片《假日约会》首曝预告，将于10月28日Netflix上线！影片讲述斯隆（罗伯茨 饰）和杰克森（布雷西 饰）痛恨节日，因为他们正好单身，过节时总是得跟小孩同桌，或是被迫来场尴尬的约会。素不相识的两人在某个特别惨烈的圣诞节相遇后，约好接下来的一年充当对方的“节日情人”。他们自视绝不会爱上对方，却逐渐成为彼此完美的另一半。

03. 亚马逊要拍《波拉特》续集









