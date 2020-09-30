全新4K数码修复版《花样年华》在纽约电影节举办了特别的户外放映活动，这是《花样年华》二十周年全球巡展的首站。

时光网讯 纽约电影节于9月29日（当地时间9月28日），进行了全新4K数码修复版《花样年华》的特别放映。此次放映是《花样年华》全新4K数码修复版本的全球首映，亦是《花样年华》二十周年全球巡展的首站。据悉，该片还将在10月举行的法国卢米埃尔电影节进行欧洲首映，之后陆续在包括韩国釜山国际电影节在内的其他影展进行展映。











为避免大规模人群聚集，本届纽约电影节的放映均以露天电影院形式进行，4K版《花样年华》放映同样如此。当天到场的观众作为全球首批观看4K版《花样年华》的幸运儿，不仅享受了影片的“全新”魅力，还收获了一个特殊惊喜，一支来自导演王家卫的特别视频。王家卫在视频中表示：“4K版《花样年华》能在今年如此特别的环境中，最终和大家见面，非常难得，很感谢大家。希望大家能够享受电影。”











2000年9月29日，《花样年华》在香港上映的日期。二十年后的同一天，经过4K数码修复、“全新”的《花样年华》全球首映。暌违二十年，全球影迷和观众终于有机会在大银幕上与这部王家卫经典作品再度相逢。





曾有资深影迷表示：“艺术都是有遗憾的，但《花样年华》是最趋向于完美的作品。”《花样年华》上映当年就引起了全球关注，夺得法国电影凯撒奖最佳外语片奖项及中外电影节数十个奖项和提名，被美国CNN评选为“最佳亚洲电影”第一位 。











梁朝伟凭借在该片中的演绎，一举拿下第53届法国戛纳国际电影节和第20届香港电影金像奖两个电影节最佳男主角奖，张曼玉也因其出色的表演获得包括第20届香港电影金像奖最佳女主角在内的多个奖项，两人均在影史留下不可磨灭的经典形象。同时，该片艺术指导张叔平、摄影师杜可风被第53届戛纳国际电影节授予“技术大奖”。二十年之后，第73届戛纳国际电影节将《花样年华》列入“戛纳经典”单元。









作为被英国《卫报》评选为“21世纪百佳影片”的经典电影作品，《花样年华》是全球知名度及影响力最高的华语电影之一。“王家卫改变了整个电影行业，”Janus Films与The Criterion Collection两大发行公司的现总裁皮特·贝克说，“他将自己对浪漫的感受能力与精妙的创作能力相结合，这也是为什么他的电影总是能和来自世界各地的观众达成共鸣的原因。”











《花样年华》二十周年，全新4K数码修复版本全球展映，吸引全球影迷关注的同时，也在国内引发不少讨论。有媒体大号表示露天汽车观影的形式，唤醒了自己对影片经典画面的记忆“伴随电影是不是能在车上扮演一下周慕云和苏丽珍？”。更有不少网友催促希望国内上映，迫不及待地想要立刻购买这张“带苏丽珍走的电影票”。





















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