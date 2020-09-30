今日，为答谢影迷支持，电影发布看点全新的“在一起”版预告片，用30秒精彩影像浓缩黄文秀的高光人生，情真意切的电影片段与人物台词催人泪目。







《秀美人生》百色市乐业县点映现场





全新预告再现扶贫攻坚人心相连





电影《秀美人生》以全国优秀共产党员、派驻乐业县百坭村第一书记黄文秀为人物原型，记录了她放弃大城市工作的机会，毅然回到家乡，在脱贫攻坚第一线全情投入、奉献自我，谱写新时代青春之歌的动人故事。





在全新发布的“在一起”版预告片中，一本尘封的“驻村日记”掀开了黄文秀在百坭村誓言“不获全胜，决不收兵”，决心打赢扶贫攻坚的青春誓言。为此，在村民老宅简陋的篝火旁、崇山峻岭百废待兴的田埂里、春种夏收繁茂的果树下和蜿蜒山道崎岖的土路上……无处不见黄文秀急群众之所急，忧群众之所忧的忙碌身影。











一句“我身上有一根绳子，前面的人连着我、拽着我，我也要连着、拽着身后的人”，更将她用青春芳华践行共产党人初心使命的精神喷薄在银幕之上，令人为之动容。





为青春点赞

全国热映再掀“文秀精神”学习热潮





作为2020年全面建成小康社会的重点献礼作品，《秀美人生》从8月下旬起，先后以黄文秀曾经工作过的广西乐业县百坭村为起点，陆续举行多场小范围的点映活动。







《秀美人生》广西首映现场





而从重点区域的点映，到9月6日面向全国公众的正式公映，在将近一个月的时间内，《秀美人生》凭借礼赞光影的时代精神和对黄文秀励志事迹的真实还原，不仅取得近2000万的票房成绩，更在全国范围内掀起了一阵有关“文秀精神”的学习热潮。

在黄文秀曾挥洒青春战斗过的家乡，影片放映引来无数父老乡亲驻足欣赏。银幕上，由郎月婷饰演的黄文秀栩栩如生，银幕下，聚精会神的观众们则借着光影的魔力，穿越回与黄文秀一起携手扶贫、共奔小康的快乐时光。映后，不少村民都感动地哭诉“感谢导演和电影，让我们的第一书记重生在百坭村”。







《秀美人生》陕西首映现场





而随着电影在全国范围内的正式公映，各地观众陆续走进影院，去见证和学习“时代楷模”黄文秀的先进事迹，掀起一浪接过一浪的学习“文秀”精神热潮的同时，一些地区更出现了一票难求的现象。





导演苗月认为，“正是因影片在洋溢着主流价值观共同情怀的同时，展现出文秀所特有的、能鼓舞人心的青春力量，才令影片显得格外生动感人。希望通过《秀美人生》在全国范围的公映，让更多的观众感受到这种‘文秀精神’。”