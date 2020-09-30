《木兰：横空出世》近日发布了场景设定原画剧照，散发出浓郁的国风气质。

时光网讯 将于10月3日登陆全国院线的国漫电影《木兰：横空出世》近日发布美轮美奂的场景设定原画剧照。画面散发出浓郁的国风气质，颇具东方美学韵味，以精炼概括的手法、绚丽的色彩和细致工笔展现祖国山河的雄伟壮观。





电影《木兰：横空出世》以当代中国人视角诠释了中国经典人物故事，在为木兰保留忠勇特质的基础上，赋予了她全新的身份设定与人物个性，旨在讲述一个最富有中国气质的木兰故事。







官道





“航拍古中国”

一山一水总生情





此番风景原画剧照，不论是在线条的勾勒还是在色彩的渲染上都笔笔精彩，妙不可言。运用中国传统绘画技巧中的散点透视，将万里长城嵌入高山之巅，直入云霄；其后丘陵连绵，崇山峻岭；移步换景塔林山间，山势逐渐陡峭，林木丛生，生机勃勃；





渐入佳境瞭望峡谷，江河烟波浩淼，巨石耸立，水天迷蒙的空中，飞鸟回旋盘绕；群峰向两翼伸展、山势渐缓，河道边风吹落红；曲径通幽，掠过一片紫霞盐湖又是叠叠峰峦与平渚沙洲；驰骋长城关外，黑云蔽日，在刀光剑影之间一抹红巾光芒醒目；寂静的暗夜里，北魏与柔然两国间正开启一场人心善恶的轮回……







河道





影片创作团队大胆地将中国传统水墨画与青翠山水画相互结合，带领观众领略祖国山水之美，感受中华大地的壮丽山河与日新月异，使人难掩胸中对炎黄土地的热爱之情，有观众甚至赞叹影片“简直是航拍古中国”。作为首部国产木兰动画电影，《木兰：横空出世》完全由国内团队操刀完成，饱含着最炙热的国风情怀，旨在为观众讲述一个满载家国情怀又充满新意的木兰故事。







千佛洞





看山水画卷

再现中国典雅美学





据悉，对于国漫电影《木兰：横空出世》中的每一个场景，幕后团队都进行了大量的学习与借鉴。近日，本片导演廖光华接受媒体采访时透露，本片中颇具东方意境和美学的风景、建筑的设计，其实都受到了中国国画的启发，例如王希孟的《千里江山图》和国画大师李可染的《北国风光》等画作，力求将中国传统山水画的风采展现在当代国漫的美术场景上。







塔林山





自2015年影片立项，团队历时五年创新打造国漫木兰，对于重新解构这样一个经历无数次改编的经典IP，现代化视角的创新是一大难点，同时也是影片的一大亮点。不论是人物造型还是场景设计上，主创团队都进行了全新的探索和实践，旨在呈现真正的中国美学。国庆档不如一同走进影院，领略超然秀美的“航拍古中国”风光！







万里长城







峡谷





匈奴大营





盐湖





长城关口

编辑：甄甏甏