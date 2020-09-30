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方特旗下携旗下IP集体亮相国漫节

透露《熊出没》《奇迹少女》等系列新计划

2020-09-30 14:42:29 来源：Mtime时光网

电影《熊出没·狂野大陆》以及兵马俑题材古风励志动画电影《俑之城》也已蓄势待发，将择期与观众见面。
      时光网讯 9月29日-10月4日，第十六届中国国际动漫节于杭州滨江白马湖动漫广场展览馆举办。

      华强方特（深圳）动漫有限公司（下称“方特动漫”）也受邀参加，除带来国民动漫IP《熊出没》外，方特旗下其他IP也集体亮相，包括新时代女孩偶像IP《奇迹少女》、世界经典想象力启智动漫IP《太空鼠一家》、兵马俑题材古风励志IP《俑之城》、寓教于乐适龄动漫IP《熊熊乐园》、儿歌启蒙动漫IP《熊熊欢乐颂》。

      据介绍，方特动漫旗下经典国民IP《熊出没》系列最新作品《熊出没·怪兽计划》将于国庆黄金假期全线开播，两大全新国际化作品《奇迹少女》、《太空鼠一家》也预计于今年第四季度上线播出，备受瞩目。

      中国国际动漫节可谓是中国动漫迷心中的“饕餮盛会”，每年仅主会场就有超30万人次参观，一直以来深受动漫迷喜爱的方特动漫再次受邀参展。在今年展位的设计上，方特动漫也下足功夫，方特动漫家族众IP元素齐聚，缤纷色彩俨然一处“梦幻王国”，漫迷们纷纷驻足拍摄。

      除了极具风格的展位设计，今年方特动漫还特意为粉丝们准备了“奇迹少女”仿妆COS互动合拍、方特动漫惊喜答题等趣味活动。惊喜答题环节在舞台区进行，台下的小粉丝们你一言我一语，很快就回答出所有的问题，直呼题目设置的难度不够，工作人员也为每一位回答正确的观众准备了小礼物。最受瞩目的当属下午的仿妆活动，吸引了大量的“二次元少女”，奇迹少女coser也热情与贴上彩妆贴纸的粉丝互动合影，方特展馆外一度排起长队，尽显青春气息。

      在动漫节的主舞台上，方特家族也为漫迷们带来了别样惊喜，方特家族超人气动漫明星：熊大、熊二、光头强、奇迹少女、黑猫罗尔、太空鼠一家以特邀表演嘉宾身份，登台为观众们带来了一场欢快的歌舞表演，当熟悉的《熊出没》歌曲响起时，现场漫迷们瞬间被舞台传递出的欢乐能量点燃，掌声欢呼声不断，气氛火热。

      十一长假期间，观众们期待已久的《熊出没》系列第十部动画作品——《熊出没·怪兽计划》也全线开播。作为《熊出没之探险日记》两季动画后的又一全新力作，前作中的超人气反派角色“天才威”带着最新发明无敌怪兽再度归来，将与深受国民喜爱的“熊强组合”展开新一轮爆笑对决。

      据悉，《熊出没之怪兽计划》将于10月1日率先登陆金鹰卡通卫视、嘉佳卡通卫视、卡酷少儿频道；10月2日登陆山东少儿、福建少儿、河北少儿、山西少儿、青岛少儿频道，以及腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV、百视通5大视频平台；后续还将陆续登陆全国20余家省市级少儿频道、30余家地方电视台。

      方特动漫旗下两大国际化IP《奇迹少女》、《太空鼠一家》一直备受观众及业界期待，预计也将于今年第四季度上线。《奇迹少女》将目标受众聚焦于青少年群体，尤其是其中的女孩群体——方特动漫洞察中国市场的女孩偶像需求，为观众带来了独立、平等、自信兼具的超能少女英雄马丽娜。其创意融合了少女超级英雄和校园日常生活，紧贴观众的生活成长环境，传递自信、坚持、勇敢的成长箴言。方特动漫后续不仅会推出全新版本系列动画内容，还会为“奇迹少女”量身开启虚拟女孩偶像培育计划，引人期待；《太空鼠一家》采取定格动画的独特表现形式，广受世界儿童的喜爱与国际权威的高品质认可。方特动漫将深挖其启智想象力、哄睡童话等作品特性，造就时代中产家庭的教育范本。

      此外，受疫情影响推迟上映的《熊出没》第七部大电影《熊出没·狂野大陆》，以及兵马俑题材古风励志动画电影《俑之城》也已蓄势待发，将择期与观众见面。

   编辑：怀旧党

关键词： 熊出没·狂野大陆
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